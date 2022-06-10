Уральский военкор после командировки в Донбассе решил переехать туда насовсем
Военкоры Дмитрий Григорьев и Эдуард Корниенко. Фото: Владимир Жабриков © Ura.ru
Военный корреспондент Ura.ru Дмитрий Григорьев после командировки в Донбассе переезжает туда насовсем из Екатеринбурга. Уже на следующей неделе он продолжит освещать события спецоперации с территории ДНР. Об этом сообщает сам портал.
Встреча военкоров Дмитрия Григорьева и Эдуарда Корниенко со студентами в Ельцин-центре. Фото: Владимир Жабриков © Ura.ru
"Я признаюсь в любви к Донецку и Донбассу. Я поговорил с руководством и принял решение переехать туда, чтобы работать на постоянной основе, чтобы быть собственным корреспондентом Ura.ru там", — пояснил журналист.
Своими планами Григорьев поделился на встрече со студентами в Ельцин-центре. Вместе с коллегой Эдуардом Корниенко он рассказал, как с 18 февраля по 11 мая работали в Донецке и Мариуполе, а также в окрестностях городов. Военкоры были свидетелями признания независимости ДНР и ЛНР, очевидцами ударов ВСУ по территории республик, не раз развенчивали мифы западной прессы, находясь на месте событий.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил приравнять военных корреспондентов СМИ к ветеранам боевых действий. Законодатель отметил, что находящиеся в зоне спецоперации журналисты выполняют важную информационную миссию: освещают ход событий, знакомят общество с реальным положением дел и устраняют попытки фейковых вбросов.