Уральский военкор после командировки в Донбассе решил переехать туда насовсем

Военный корреспондент Ura.ru Дмитрий Григорьев после командировки в Донбассе переезжает туда насовсем из Екатеринбурга. Уже на следующей неделе он продолжит освещать события спецоперации с территории ДНР. Об этом сообщает сам портал.

Встреча военкоров Дмитрия Григорьева и Эдуарда Корниенко со студентами в Ельцин-центре. Фото: Владимир Жабриков © Ura.ru

"Я признаюсь в любви к Донецку и Донбассу. Я поговорил с руководством и принял решение переехать туда, чтобы работать на постоянной основе, чтобы быть собственным корреспондентом Ura.ru там", — пояснил журналист.

Своими планами Григорьев поделился на встрече со студентами в Ельцин-центре. Вместе с коллегой Эдуардом Корниенко он рассказал, как с 18 февраля по 11 мая работали в Донецке и Мариуполе, а также в окрестностях городов. Военкоры были свидетелями признания независимости ДНР и ЛНР, очевидцами ударов ВСУ по территории республик, не раз развенчивали мифы западной прессы, находясь на месте событий.