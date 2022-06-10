Оборона Очакова лишилась всех кораблей ВМС Украины

Российские военные затопили один из двух кораблей, которые принадлежали Военно-морским силам Украины и стояли на выходе из Днепро-Бугского лимана в Чёрное море. При этом второе судно тоже было выведено из района боевых действий. Таким образом, оборона Очакова Николаевской области осталась без кораблей.

"[Малый противолодочный корабль] "Винница" затоплен. По "Юрию Олефиренко" (средний десантный корабль ВМСУ. — Прим. Лайфа) принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Вашингтон и Лондон поставляли Киеву списанные катера, однако их решили не использовать при обороне Очакова. У местного населения также были изъяты плавательные средства. Как отметил источник, их Киев собирался применять для переправы диверсионных групп. Агентству также стало известно, что американские военно-морские базы, которые были построены на Украине, в данный момент не работают. Иностранные военные оттуда были эвакуированы.