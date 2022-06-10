Число погибших в результате удара ВСУ по Стаханову достигло 22
МЧС ЛНР: Число погибших в результате удара ВСУ по городу Стаханову возросло до 22
Число погибших в результате обстрела украинскими военными города Стаханова в Луганской Народной Республике возросло до 22. Об этом сообщается на официальном сайте местного МЧС.
"В результате обстрела территории ЛНР погибло 22 человека, четыре человека получили ранения, повреждены и разрушены объекты жилого сектора по девяти адресам и шесть объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 9 июня в 5:00 украинские военные обстреляли луганский город Стаханов при помощи реактивной системы залпового огня "Град". Лайф публиковал видео последствий обстрела. Тогда сообщалось, что в результате атаки погибло 13 человек.
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