Число погибших в результате удара ВСУ по Стаханову достигло 22

Число погибших в результате обстрела украинскими военными города Стаханова в Луганской Народной Республике возросло до 22. Об этом сообщается на официальном сайте местного МЧС.

"В результате обстрела территории ЛНР погибло 22 человека, четыре человека получили ранения, повреждены и разрушены объекты жилого сектора по девяти адресам и шесть объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.