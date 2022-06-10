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Опубликовано 10 июня 2022, 08:38
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Число погибших в результате удара ВСУ по Стаханову достигло 22

МЧС ЛНР: Число погибших в результате удара ВСУ по городу Стаханову возросло до 22

Число погибших в результате обстрела украинскими военными города Стаханова в Луганской Народной Республике возросло до 22. Об этом сообщается на официальном сайте местного МЧС.

"В результате обстрела территории ЛНР погибло 22 человека, четыре человека получили ранения, повреждены и разрушены объекты жилого сектора по девяти адресам и шесть объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, 9 июня в 5:00 украинские военные обстреляли луганский город Стаханов при помощи реактивной системы залпового огня "Град". Лайф публиковал видео последствий обстрела. Тогда сообщалось, что в результате атаки погибло 13 человек.

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Telegram / "Стаханов и мир"

Александра Васильева
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