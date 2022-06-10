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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 13:32
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В Британии нашли причину исчезновения поставляемого на Украину оружия

Часть вооружения, которое поставляют Киеву западные партнёры, бесследно исчезает "из-за хаоса, царящего на Украине". Такое заявление сделал старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан в беседе с британским телеканалом Sky News. По его словам, данное оружие в конечном итоге вполне может оказаться на чёрном рынке.

"Не так легко отследить доставку, когда это приходится делать с такой скоростью. Существует риск того, что груз пропадёт из-за царящего хаоса", — объяснил он и добавил, что в будущем будет необходимо разработать "эффективную программу по изъятию оружия у мирных жителей".

С его мнением согласилась и пресс-секретарь организации, которая выступает против торговли оружием, Кристен Байес. По её словам, эти поставки техники объяснить можно, но в дальнейшем из-за этого решения возникает множество проблем.

"Вы можете подумать, что передаёте оружие знакомым людям, но потом его продают людям, которых вы совершенно не знаете", — резюмировала она.

Поставляемое Киеву оружие обнаружили на чёрном рынке
Поставляемое Киеву оружие обнаружили на чёрном рынке

А ранее источники издания Defense News рассказали, что западные страны всерьёз обеспокоены тем, что Россия может завладеть информацией об отправляемом на Украину оружии: как оно работает и как от него защищаться. Это, в частности, касается вооружения с системами самонаведения и алгоритмами шифрования.

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Pexels

Оксана Попова
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