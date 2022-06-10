В Британии нашли причину исчезновения поставляемого на Украину оружия

Часть вооружения, которое поставляют Киеву западные партнёры, бесследно исчезает "из-за хаоса, царящего на Украине". Такое заявление сделал старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан в беседе с британским телеканалом Sky News. По его словам, данное оружие в конечном итоге вполне может оказаться на чёрном рынке.

"Не так легко отследить доставку, когда это приходится делать с такой скоростью. Существует риск того, что груз пропадёт из-за царящего хаоса", — объяснил он и добавил, что в будущем будет необходимо разработать "эффективную программу по изъятию оружия у мирных жителей".

С его мнением согласилась и пресс-секретарь организации, которая выступает против торговли оружием, Кристен Байес. По её словам, эти поставки техники объяснить можно, но в дальнейшем из-за этого решения возникает множество проблем.

"Вы можете подумать, что передаёте оружие знакомым людям, но потом его продают людям, которых вы совершенно не знаете", — резюмировала она.