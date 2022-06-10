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Опубликовано 10 июня 2022, 13:25

Взрыв произошёл в районе администрации главы ДНР в центре Донецка

У здания администрации главы Донецкой Народной Республики произошёл взрыв. ВСУ вновь открыли огонь по жилым районам в самом центре города. Об этом сообщают в соцсетях напуганные очевидцы и публикуют кадры.

Очевидцы сняли обстрел Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Inside Donetsk / Репортёр Руденко V

"Ворошиловский район Донецка под огнём ВСУ. Прилёт на пересечении улицы Артёма и 25-летия РККА", — также подтвердил информацию об ударе ВСУ в своём телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Как сообщили в СЦКК ДНР, в 15:55 украинская сторона выпустила три снаряда калибром 155 миллиметров по направлению Авдеевка – Донецк.

ВСУ ведут обстрел Донецка из артиллерийской установки Caesar, полученной от НАТО
ВСУ ведут обстрел Донецка из артиллерийской установки Caesar, полученной от НАТО

Вчера Донецк, Макеевка и ещё три населённых пункта в ДНР были за полчаса обстреляны украинскими военными с применением артиллерии калибром 122 миллиметра, миномётов калибром 120 и 82 миллиметра и РСЗО "Град".

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Telegram / Inside Donetsk

Николь Вербер
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