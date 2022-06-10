Взрыв произошёл в районе администрации главы ДНР в центре Донецка

У здания администрации главы Донецкой Народной Республики произошёл взрыв. ВСУ вновь открыли огонь по жилым районам в самом центре города. Об этом сообщают в соцсетях напуганные очевидцы и публикуют кадры.

Очевидцы сняли обстрел Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Inside Donetsk / Репортёр Руденко V

"Ворошиловский район Донецка под огнём ВСУ. Прилёт на пересечении улицы Артёма и 25-летия РККА", — также подтвердил информацию об ударе ВСУ в своём телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Как сообщили в СЦКК ДНР, в 15:55 украинская сторона выпустила три снаряда калибром 155 миллиметров по направлению Авдеевка – Донецк.