Украинские военные планируют осуществить провокацию с размещением комплекса ПВО либо его макета на месте захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы подстроить удар войск России и обвинить в создании биологической опасности. Об этом рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как стало известно российской стороне, руководство одесской военной администрации вместе со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят провокацию, в результате которой могут пострадать сотни мирных граждан Одессы.

"В густонаселённом районе города — вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, — подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет", — уточнил Мизинцев, возглавляющий также Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По словам генерал-полковника, если ВКС России нанесут по комплексу удар, украинская сторона распространит в СМИ информацию о возникновении биологической опасности в Одессе якобы из-за Российской армии. Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию неоднократно предупреждал мировую общественность о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, "которые при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер".