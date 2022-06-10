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Опубликовано 10 июня 2022, 18:56
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ВСУ хотят подстроить удар войск России по месту захоронения жертв чумы в Одессе

ВСУ собрались разместить комплекс ПВО на месте захоронения жертв чумы в Одессе

Украинские военные планируют осуществить провокацию с размещением комплекса ПВО либо его макета на месте захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы подстроить удар войск России и обвинить в создании биологической опасности. Об этом рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как стало известно российской стороне, руководство одесской военной администрации вместе со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят провокацию, в результате которой могут пострадать сотни мирных граждан Одессы.

"В густонаселённом районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет", — уточнил Мизинцев, возглавляющий также Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По словам генерал-полковника, если ВКС России нанесут по комплексу удар, украинская сторона распространит в СМИ информацию о возникновении биологической опасности в Одессе якобы из-за Российской армии. Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию неоднократно предупреждал мировую общественность о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, "которые при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер".

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А ранее российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине за сутки сбили два самолёта Воздушных сил Украины. В частности, были ликвидированы Су-25 под Харьковом и МиГ-29 в Днепропетровской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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