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Опубликовано 11 июня 2022, 15:08

Американский наёмник сообщил о гибели ещё двух иностранцев на Украине

Американский боевик Джеймс Васкес заявил о гибели ещё двух иностранных наёмников на Украине. Об этом 47-летний житель Коннектикута написал в "Твиттере".

Сам Васкес покинул зону боевых действий ещё в мае. Тогда он заявил, что устал и решил вернуться домой. Покинув Украину, он заселился в одном из пятизвёздочных отелей Варшавы и приглашал всех желающий зайти к нему в номер и разобраться.

Сегодня ранее Вооружённые силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области. В Министерстве обороны уточнили, что место расположения боевиков было уничтожено высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Андреевка.

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ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Оксана Попова
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