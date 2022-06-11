Американский наёмник сообщил о гибели ещё двух иностранцев на Украине

Американский боевик Джеймс Васкес заявил о гибели ещё двух иностранных наёмников на Украине. Об этом 47-летний житель Коннектикута написал в "Твиттере".

Сам Васкес покинул зону боевых действий ещё в мае. Тогда он заявил, что устал и решил вернуться домой. Покинув Украину, он заселился в одном из пятизвёздочных отелей Варшавы и приглашал всех желающий зайти к нему в номер и разобраться.