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Опубликовано 11 июня 2022, 15:49

Шаманы Кузбасса призвали духов встать на защиту российских военных и жителей Донбасса

Шорские шаманы Кузбасса провели обряд в защиту российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также жителей ЛНР и ДНР. Мистическое мероприятие прошло на реке Таенза Таштагольского района.

Шорские шаманы Кузбасса провели обряд в защиту ВС РФ и населения ЛДНР. Видео © LIFE

Шаманы призвали духов-покровителей встать на защиту ВС РФ и помочь достойно выполнить миссию по освобождению Украины от нацизма, и, конечно, защитить людей от влияния фашистского зла.

"Провели настоящий шорский обряд, чтобы поддержать жителей Горловки и вообще всех жителей ЛНР и ДНР, которые сейчас в эпицентре проведения спецоперации. И как нам всем известно, Кузбасс взял на поруки Горловку. Туда уже выехали представители администрации, правительства Кузбасса", — сказал глава Шерегешского городского поселения Вадим Швайгерт.

Он напомнил, что Кузбасс и Горловку связывает богатая история: в своё время стали побратимами шахты имени Калинина — Прокопьевская и Горловская. В настоящий момент кузбасские специалисты готовят предложения по восстановлению промышленности, содействию в восстановлении нормального рабочего ритма жизни Горловки.

Четыре человека погибли и девять ранены при обстреле ВСУ Горловки
Четыре человека погибли и девять ранены при обстреле ВСУ Горловки

Ранее Лайф писал, что под Горловкой девять украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам Донецкой Народной Республики.

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Татьяна Миссуми
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