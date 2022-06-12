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Регион
Опубликовано 12 июня 2022, 15:52

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен одержал пятую победу в сезоне "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Азербайджана в рамках "Формулы-1".

Следом за ним клетчатый флаг увидел его партнёр по команде, мексиканец Серхио Перес. Третьим по итогам заезда стал пилот "Мерседеса" Джордж Рассел. Добавим, что гонка обернулась настоящим кошмаром для команды "Феррари". Её пилоты — Шарль Леклер и Карлос Сайнс — сошли в начале дистанции.

Пилот "Феррари" Леклер выиграл четвёртую квалификацию подряд на этапах "Формулы-1"
Пилот "Феррари" Леклер выиграл четвёртую квалификацию подряд на этапах "Формулы-1"

Добавим, что для Ферстаппена это уже пятая победа в нынешнем сезоне. Благодаря этому он продолжает оставаться лидером общего зачёта "Формулы-1".

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Getty Images / Dan Mullan

Шамиль Гаджиев
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