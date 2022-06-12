Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен одержал пятую победу в сезоне "Формулы-1"

Следом за ним клетчатый флаг увидел его партнёр по команде, мексиканец Серхио Перес. Третьим по итогам заезда стал пилот "Мерседеса" Джордж Рассел. Добавим, что гонка обернулась настоящим кошмаром для команды "Феррари". Её пилоты — Шарль Леклер и Карлос Сайнс — сошли в начале дистанции.