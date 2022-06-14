Госдума в I чтении одобрила закон о запрете оплаты цифровыми финансовыми активами

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и утилитарными цифровыми правами (УЦП).

Проектом документа предлагается признать операторов электронных платформ субъектами национальной платёжной системы. Соответственно, им предоставляется право проводить расчёты по таким сделкам при выполнении определённых требований. В частности, оператору платформы запрещается предоставлять её пользователю денежные средства, чтобы увеличить остаток и начисление процентов на оставшиеся деньги.

Чтобы контролировать порядок расчётов, в проекте предлагается включить операторов платформ в реестр Банка России, а также предоставить ему право применять меры при нарушениях. Сейчас список сделок, которые являются предметом ЦФА, открыт, но запрет на использование этих активов и УЦП как средств платежа не предусматривается. Автор проекта подчеркнул, что поэтому есть риск их использования для расчётов.

Законопроект предусматривает изменения относительно устранения рисков использования ЦФА и УЦП как денежного суррогата путём установления прямого запрета. Речь, в частности, идёт о случаях передачи этих средств или их приёма в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги.