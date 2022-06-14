Госдума приняла законопроект о наказании за участие в военном конфликте против РФ

Государственная дума 14 июня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в ходе вооружённого конфликта с участием России считается государственной изменой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы нижней палаты парламента.

"Государственной изменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия", — сказано в сообщении.

Законопроектом предлагается уточнить статью 275 УК РФ о государственной измене нормой об ответственности за участие россиян в вооружённом конфликте против интересов нашей страны. За такое преступление будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, авторы документа предлагают ужесточить нормы статьи 359 УК РФ: за участие наёмника в вооружённом конфликте лишать виновного свободы на срок от семи до 15 лет. Согласно действующим нормам, за данное преступление грозит срок от трёх до семи лет.