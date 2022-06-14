Госдума приняла законопроект о наказании за участие в военном конфликте против РФ
Государственная дума 14 июня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в ходе вооружённого конфликта с участием России считается государственной изменой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы нижней палаты парламента.
"Государственной изменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия", — сказано в сообщении.
Законопроектом предлагается уточнить статью 275 УК РФ о государственной измене нормой об ответственности за участие россиян в вооружённом конфликте против интересов нашей страны. За такое преступление будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Кроме того, авторы документа предлагают ужесточить нормы статьи 359 УК РФ: за участие наёмника в вооружённом конфликте лишать виновного свободы на срок от семи до 15 лет. Согласно действующим нормам, за данное преступление грозит срок от трёх до семи лет.
Ранее Лайф писал, что Госдума вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами. В случае окончательного принятия законопроекта наказание также будет грозить за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности российского государства.
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