В Госдуме призвали ужесточить наказание за преступления против пожилых россиян

Необходимо ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых людей, детей и инвалидов. Их состояние и возраст должны стать отягчающими обстоятельствами. Таким мнением с Ura.ru поделилась член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Преступление, совершённое против пенсионера, будет являться отягчающим обстоятельством и будет считаться основанием для назначения виновному более строгого наказания. О сроках ещё можно подумать", — сказала она.

По словам Стенякиной, в последние годы заметен рост преступлений в отношении пожилых людей. Она уточнила, что известны случаи издевательства над пенсионерами в домах престарелых и социальных приютах, а также со стороны их родственников или опекунов. Изменения в УК РФ же должны стать профилактической мерой, благодаря которым злоумышленник несколько раз подумает перед совершением преступления, зная о внушительном сроке за него.

"Ужесточение санкций должно нести такой характер: если ты совершил преступление против пожилого, инвалида, ребёнка, то на амнистию или условно-досрочное освобождение не рассчитывай, получишь максимальное наказание", — уточнила Стенякина.