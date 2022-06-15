Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 13:53

В Госдуме призвали ужесточить наказание за преступления против пожилых россиян

Необходимо ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых людей, детей и инвалидов. Их состояние и возраст должны стать отягчающими обстоятельствами. Таким мнением с Ura.ru поделилась член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Преступление, совершённое против пенсионера, будет являться отягчающим обстоятельством и будет считаться основанием для назначения виновному более строгого наказания. О сроках ещё можно подумать", — сказала она.

По словам Стенякиной, в последние годы заметен рост преступлений в отношении пожилых людей. Она уточнила, что известны случаи издевательства над пенсионерами в домах престарелых и социальных приютах, а также со стороны их родственников или опекунов. Изменения в УК РФ же должны стать профилактической мерой, благодаря которым злоумышленник несколько раз подумает перед совершением преступления, зная о внушительном сроке за него.

"Ужесточение санкций должно нести такой характер: если ты совершил преступление против пожилого, инвалида, ребёнка, то на амнистию или условно-досрочное освобождение не рассчитывай, получишь максимальное наказание", — уточнила Стенякина.

Россиянин отправил дедушку в нокаут за курение у подъезда
Россиянин отправил дедушку в нокаут за курение у подъезда

Ранее Лайф рассказал, как уроженец Киева в Москве отправил в реанимацию пенсионера за поддержку "Операции Z". Пожилой мужчина, у которого есть воинское звание подполковника, поспорил о спецоперации с 57-летним соседом, имеющим двойное гражданство (РФ и США). В ходе беседы украинец избил пожилого человека до потери сознания.

BannerImage

ТАСС / Антон Новодережкин

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar