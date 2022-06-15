В России утвердили десять планов по адаптациям к изменению климата

В России было утверждено десять планов по адаптациям к изменению климата, подготовленных федеральными органами исполнительной власти. Об этом телеканалу "360" сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Подготовкой планов занимаются федеральные министерства и ведомства — от Министерства природных ресурсов до Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора", — сказала она.

По словам Абрамченко, также свои проекты утвердили семь регионов России. Среди них: Республика Крым, Курская, Кемеровская, Волгоградская, Вологодская, Белгородская и Пензенская области. Их разработка продолжится до конца 2022 года.

Вице-премьер уточнила, что в разных регионах различаются и проблемы, связанные с изменением климата. Так, например, в Крыму разработан план с учётом рисков вододефицита и мер борьбы с селями и паводками. В арктической же зоне климатические проблемы связаны с деградацией вечной мерзлоты и необходимостью применения новых технологий для строительства инженерных коммуникаций.