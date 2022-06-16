Что пишут западные СМИ о территориальных уступках в пользу России, на которые придётся пойти Украине Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян — о том, как Запад готовится потерять Украину, чтобы добиться окончания военного конфликта 61822 61822 Фото © Christopher Furlong / Getty Images

Новая реальность для Запада

Успехи Российской армии и провал западных надежд на "Россия устанет", "Россия испугается", "Россия устроит Майдан", "Путина свергнут" и даже "Путина убьют свои" — были такие американские сенаторы, которые об этом заявляли, привели к тому, что американцы и европейцы вынуждены постепенно принимать новую реальность. Украине придётся как минимум отказываться от части своей территории. И с этим надо соглашаться.

Причин этому множество — и военные, и экономические. "Украина потеряла до 600 миллиардов долларов из-за войны… более 195 заводов выведены из строя. Половина украинских предприятий закрылась, остальные работают не в полную мощность. Экономика страны, по оценкам Всемирного банка, сократится примерно на 45%. Восстановление промышленных мощностей страны до довоенного уровня потребует много денег, — пишет The National Interest. — Неизвестно, как долго Запад будет продолжать финансировать военные действия Украины. Надвигающаяся инфляция и внутренние проблемы могут отвлечь западных сторонников Украины, а усталость от войны уменьшит энтузиазм граждан в отношении перспектив украинской победы".

И с этой точки зрения "мирное соглашение, предусматривающее территориальные уступки, может показаться Украине ужасным, однако оно способно стимулировать возвращение к дипломатии и помочь избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь".

Колеблются даже натовские чиновники. "Вопрос не в том, возможен ли мир, а в том, какую цену вы готовы за него заплатить? Сколько территории отдать? От какой доли независимости отказаться? От какой части суверенитета? От какой части свободы? Какую часть демократии вы готовы пожертвовать ради мира", — говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тут, конечно, от него ожидали услышать продолжение из серии "никакой, надо биться до конца, за нашу и вашу свободу" — однако генсек произнёс совсем другие слова. "Это очень сложная моральная дилемма. И решать должны те, кто платит самую большую цену", — заявил он. То есть украинцы.

И вот что интересно. Евросоюзовские СМИ как-то обошли вниманием это высказывание, тогда как сербские назвали "пощёчиной Украине", а иранские поняли эту мысль следующим образом: "По мнению НАТО, Украина должна решать, сколько территории отдать России". То есть не "решать, отдать ли", а "решать, сколько отдать".

Сентябрьский deadline

Да, есть хитрые планы, но они лишь ограничивают масштабы сдачи территорий. Один из этих планов приводит бывший советник президента Рейгана Эдвард Люттвак в своём интервью "Радио "Свобода". По его словам, Украина способна отбить Херсонскую область, но не способна захватить Луганскую и Донецкую, после чего Путина можно будет принудить заключить мир на основе сдачи России последних двух территорий. Однако, сетует господин Люттвак, "у Зеленского — демократически избранного президента Украины — нет полномочий для сдачи областей", и ему "придётся соглашаться на проведение настоящего плебисцита в Луганской и Донецкой областях". И якобы Путин согласится на такие условия — ведь в ином случае он останется с западными санкциями.

Проблема в том, что в хитром плане господина Люттвака есть три изъяна. Во-первых, России санкции давно не страшны. Мы: а) к ним привыкли и б) отдаём себе отчёт в том, что сегодня с нас их снимут, а завтра снова введут по какой-то другой причине. Во-вторых, если говорить об украинском законодательстве, то легитимировать сецессию территории можно лишь через общеукраинский референдум. В-третьих, Зеленский прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что если он согласится на референдум в ДНР и ЛНР с последующим принятием результата, который очевиден, то ситуация станет прецедентом для выхода из состава Украины других регионов.

С другой стороны, есть и противники этой реальности. "Источники в правительстве Германии заявили, что они обеспокоены тем, что кое-кто на Западе может подстрекать Украину к нереалистичным военным целям. В том числе к возвращению Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, что может затянуть конфликт", — пишет Reuters.

По сути, эти силы даже против самого факта переговоров. В ответ на различные предложения о диалогах и саммитах в Кремле, напомним, говорят о том, что российский президент будет беседовать с украинским, прости Господи, коллегой только в том случае, если переговоры будут сущностные — то есть с уже подготовленным и подписанным компромиссным решением. А бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид признаёт, что "сейчас детальные переговоры о мирном урегулировании не принесут пользы, поскольку они сосредоточатся на том, какие территории Украина должна отдать".

Да, власти Польши, Прибалтики, Великобритании и США против каких-то территориальных уступок Москве, однако главной и определяющей тут является, конечно, позиция США. И The New York Times признаёт, что эта позиция пока диктуется скорее временными внутриполитическими причинами.

"В конце концов, говорят американские официальные лица, господину Зеленскому и его правительству придётся сделать нелегкий выбор. Но они прекрасно понимают, что если господин Путин получит сухопутный мост в Крым или частичное снятие санкций, то Байден будет обвинен критиками-республиканцами — и, возможно, некоторыми демократами — в том, что он, по сути, вознаграждает Путина за его усилия по силовому перекраиванию границ в Европе", — пишет издание. А такие обвинения Байдену не нужны как минимум до ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Именно поэтому некоторые политологи говорят о том, что Киеву поставлена задача продержаться до конца года, а там уже можно начать пытаться договариваться с Москвой. Если, конечно, Россия будет на это согласна.

Как изменятся границы Украины

К тому же вопрос, как поведут себя сами Соединённые Штаты после ноября? Чёткого ответа на этот вопрос ни у кого нет — и это значит, что американские эксперты признают сам факт дилеммы. "Если какие-то переговоры действительно начнутся, и Украина действительно будет настаивать на том, чтобы Россия отошла к своим границам до 2014 года, отказавшись от Крыма и Донбасса, а Россия, как и ожидается, откажется, то что будут делать США? … Будут ли Соединённые Штаты продолжать однозначно поддерживать Украину, даже если они не согласны с украинской позицией — или заставят Киев отказаться от значительной части страны (по словам Зеленского, Россия уже занимает 20% территории Украины)? Встанут ли США на сторону России, чтобы положить конец войне? Мы поднимаем эти вопросы не для того, чтобы отстаивать идею о необходимости уступок со стороны Украины сейчас или потом, а просто говорим о том, что политические, военные и экономические соображения могут сделать их неизбежными в любых серьёзных переговорах. Было бы мудро, если бы западные лидеры хладнокровно рассмотрели реалистичные варианты заранее", — говорится в материале Института Брукингса – одного из ключевых демократических "мозговых центров".

Собственно, Байден уже рассматривает. "Некоторое замешательство также возникло на прошлой неделе из-за статьи Байдена о конфликте, опубликованной в The New York Times 31 мая 2022 года. Президент пишет, что политика США заключается в том, чтобы видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину. Однако он прямо не говорит "в её международно признанных границах", что заставило некоторых наблюдателей предположить, что этот пункт может быть предметом переговоров с точки зрения США", — обобщает Newsweek.

Идею о том, что украинцев принудят к сдаче территорий, распространяют и другие издания — и для этого не обязательно выкручивать Киеву руки на переговорах, как это было во время заключения Вторых Минских соглашений. "Все, включая Шольца и Макрона, согласны с тем, что за Украину нельзя будет заключать мир. Однако украинцы опасаются, что де-факто их принудят сдать территории, поскольку просто не дадут достаточного количества мощного оружия", — пишет Financial Times.

Тем более что галочку европейцы — и даже британцы — всё равно смогут себе поставить. "Формат урегулирования на востоке Украины в любом случае будет компромиссом. Борис Джонсон и Великобритания выполнили свой долг перед человечеством, помогая иностранному государству — не союзнику — противостоять возмутительной российской агрессии", — обнадёживает издание The Guardian. Пусть ставят. Мы не против.

Почему западные СМИ поднимают вопрос: встанут ли США на сторону России, чтобы положить конец войне? 0 Потому что противостояние России вылилось в копеечку Администрация Байдена не оставила американцам другого шанса Потому что без России Западу на выбраться из экономической ловушки

Авторы Геворг Мирзаян