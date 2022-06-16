Власти США расследуют, как их чипы оказались в российской военной технике

Минторг США и ФБР проводят расследование, выясняя, как американские чипы в условиях санкций оказались установлены на российской военной технике, которая используется в спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Наша цель — попытаться отследить это до американского поставщика. Как это попало в системы [российские] вооружений. Тот факт, что чип компании обнаружен в системе вооружений, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Однако мы начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему", — рассказал изданию источник в Минторге.

Уточняется, что большая часть электроники, которая была обнаружена на Украине в российской технике и военном оборудовании, была произведена до того, как США ужесточили экспортный контроль в отношении РФ в 2014 году. Однако были найдены и такие детали, которые произвели не ранее 2020 года. По словам сотрудников организации Conflict Armament Research (CAR), в прошлом месяце на территории Незалежной в средствах связи и технике российских военных были обнаружены компоненты, которые произведены 70 компаниями Америки и Европы.