В Госдуме предостерегли Киев от "самоубийственных" угроз насчёт Крымского моста
Депутат Госдумы Шеремет назвал самоубийством угрозу украинского генерала Марченко ударить по Крымскому мосту
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту. Своим мнением он поделился в беседе с РИА "Новости". По словам парламентария, Крымский мост находится под надёжной защитой и охраняется современными системами ПВО. А вот украинская сторона может пострадать куда серьёзнее, ведь в случае даже малейшей попытки провокации центры принятия решений будут немедленно уничтожены, уверен Шеремет.
"Даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве", — сказал он.
Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко пригрозил ударом ВСУ по Крымскому мосту — транспортная артерия, по его словам, является целью номер один для украинских военнослужащих.