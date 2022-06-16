Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 11:31

В Госдуме предостерегли Киев от "самоубийственных" угроз насчёт Крымского моста

Депутат Госдумы Шеремет назвал самоубийством угрозу украинского генерала Марченко ударить по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту. Своим мнением он поделился в беседе с РИА "Новости". По словам парламентария, Крымский мост находится под надёжной защитой и охраняется современными системами ПВО. А вот украинская сторона может пострадать куда серьёзнее, ведь в случае даже малейшей попытки провокации центры принятия решений будут немедленно уничтожены, уверен Шеремет.

"Даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве", — сказал он.

Сообщения об опасности движения по Крымскому мосту оказались фейком
Сообщения об опасности движения по Крымскому мосту оказались фейком

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко пригрозил ударом ВСУ по Крымскому мосту — транспортная артерия, по его словам, является целью номер один для украинских военнослужащих.

BannerImage

vk.com / Крымский мост

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Госдума
  • Украина
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar