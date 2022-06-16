В Госдуме предостерегли Киев от "самоубийственных" угроз насчёт Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту. Своим мнением он поделился в беседе с РИА "Новости". По словам парламентария, Крымский мост находится под надёжной защитой и охраняется современными системами ПВО. А вот украинская сторона может пострадать куда серьёзнее, ведь в случае даже малейшей попытки провокации центры принятия решений будут немедленно уничтожены, уверен Шеремет.

"Даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве", — сказал он.