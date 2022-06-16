В ЛНР сообщили о начале зачистки территории промзоны у химкомбината "Азот"

Боевые подразделения Луганской Народной Республики и Российских вооружённых сил успешно закрепились в промзоне Северодонецка возле химкомбината "Азот" и начали её зачистку. Об этом заявил в четверг в эфире Первого канала подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию", — проинформировал он.