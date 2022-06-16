В ЛНР сообщили о начале зачистки территории промзоны у химкомбината "Азот"
Подразделения ВС РФ и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и у завода "Азот"
Боевые подразделения Луганской Народной Республики и Российских вооружённых сил успешно закрепились в промзоне Северодонецка возле химкомбината "Азот" и начали её зачистку. Об этом заявил в четверг в эфире Первого канала подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию", — проинформировал он.
Как уже сообщал Лайф, сейчас химкомбинат "Азот" по большей части находится под контролем украинских вооружённых формирований. Когда Российские вооружённые силы освобождали Северодонецк, им удалось заблокировать националистов на территории предприятия. Однако последние смогли вывести в промзону около сотни мирных жителей. Силовики запрещают гражданским выходить из бомбоубежищ, минируют проходы и срывают уже не первую попытку эвакуации людей по гуманитарным коридорам.