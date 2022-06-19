Почему Москва не приняла Болгарию в СССР Оглавление Несостоявшаяся "сестра" Островок спокойствия Причины отказа Уход в НАТО Болгарский лидер Живков дважды предлагал советским лидерам включить в состав Советского Союза его страну, но получал отказ. 13526 13526 Фото © Shutterstock

СССР задумывался как союз государств со свободным вступлением и беспрепятственным выходом из него. Однако впоследствии оказалось, что войти в него даже труднее, чем выйти. Во всяком случае, никому так и не удалось стать "16-й сестрой-республикой", хотя такие попытки предпринимались. Например, болгарский лидер Тодор Живков просил о приёме в Союз сразу двух советских руководителей. И оба ему отказали.

Несостоявшаяся "сестра"

1-й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв (слева) и 1-й секретарь Болгарской компартии Тодор Живков (справа) во время переговоров в Кремле. Москва, 1964 г. Фото © Фотохроника ТАСС

Первая попытка прощупать почву была предпринята Живковым ещё при Хрущёве. Тогда Карело-Финская ССР была преобразована в автономию, вместо 16 стало 15 советских "сестёр-республик", как их называли.

В сталинскую эпоху на роль "сестры" претендовали Синцзянь и Манчжурия, чьи лидеры намекали советскому вождю о том, что они были бы не против войти в состав СССР. Тогда вмешались геополитические соображения. Эти территории были осколками некогда распавшегося Китая, а в Москве делали ставку на единый и мощный Китай, на который рассчитывали в качестве союзника. Поэтому на инициативы этих лидеров Сталин ответил отказом, чтобы не осложнять отношений с Мао Цзэдуном.

В 1964 году на встрече с Хрущёвым болгарский лидер Живков дал ему понять, что Болгария очень хотела бы "войти в семью советских народов". Предварительно вопрос негласно обсуждался в Политбюро и ЦК болгарской компартии и был поддержан всеми ведущими партийными деятелями страны.

Живков ссылался на авторитет самого знаменитого болгарского коммуниста Георгия Димитрова, многолетнего руководителя Коминтерна. Он будто бы всегда мечтал о вступлении Болгарии в Советский Союз, и таково было его политическое завещание. И хорошо бы теперь исполнить волю выдающегося деятеля.

Правда, здесь помимо идеологических соображений был и здравый экономический расчёт. Болгария отправляла в СССР сельхозпродукцию, а в обмен получала нефть, которую тратила на свои нужды и частично продавала на внешнем рынке. При этом страны соцлагеря, хотя и получали сырьё из СССР по заниженным ценам, всё же платили за него, тогда как, будучи одной из союзных республик СССР, они получали бы его фактически бесплатно. При сохранении внешнеторговой самостоятельности вступление в Союз было бы весьма выгодным для Болгарии.

Островок спокойствия

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Несмотря на то что все страны соцлагеря изначально считались союзными, определённые проблемы в отношениях всё же возникали. Так, Албания вообще разорвала отношения с СССР, переориентировавшись на Китай. В Польше регулярно происходили забастовки и массовые протесты. В ГДР случались массовые беспорядки, а в Венгрии и вовсе произошло вооружённое восстание, поддержанное частью коммунистического руководства. Румынский лидер Чаушеску был недоволен вмешательством СССР в дела социалистических стран, а Чехословакия порывалась строить свой "социализм с человеческим лицом". И только Болгария при Живкове была островком спокойствия. Да и сам он никогда не ссорился и не спорил с СССР.

Кроме того, Болгария была самой открытой страной не только для западных туристов, но и для советских. Попасть туда из СССР было проще, чем в другие социалистические страны, не говоря уже про капиталистические. В Болгарию шёл основной поток туристов из Советского Союза, благодаря чему и появилась знаменитая шутливая поговорка: "Курица не птица, Болгария — не заграница".

Ко всему прочему, сказывалась и культурная близость. Болгарский язык имеет 75% лексического сходства с русским, это один из самых близких к нему языков. Почти все жители Болгарии хорошо владели русским и фактически жили с СССР в едином культурном пространстве, чего нельзя сказать о других соцстранах, которые всё же находились на определённом отдалении. В общем, кто как не Болгария могла бы стать 16-й советской республикой, но этого так и не произошло.

Причины отказа

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Почему же Хрущёв, а несколько лет спустя и Брежнев дважды отказали Болгарии в её стремлении? Ведь СССР когда-то и задумывался как союз государств, присоединиться к которому смогут все желающие.

Определённую роль сыграл географический фактор. Болгария не имела сухопутной границы с СССР, их разделяла Румыния, а Чаушеску и так настороженно относился к СССР, хотя формально и являлся союзником. Впрочем, этот фактор был второстепенным. В конце концов Калининградская область тоже не имела сухопутной границы с РСФСР.

В наибольшей степени сыграли свою роль геополитические соображения. Прежде всего риск резкого ухудшения отношений с Югославией и Турцией. Строптивый Тито долгие годы рассматривал Болгарию через призму югославского влияния. Хрущёву стоило определённых усилий помириться с ним после того, как тот разругался со Сталиным. Новый конфликт не входил в планы ни Хрущёва, ни Брежнева.

Дополнительных осложнений с Турцией Москве тоже не хотелось. Не говоря уже о неминуемой напряжённости, которая возникла бы в странах соцлагеря, большинство из которых отнюдь не разделяло интеграционных устремлений Живкова.

Наконец, в экономическом плане это присоединение ничего не несло СССР. Болгария поставляла в Союз сельхозпродукцию, а в обмен получала нефть. Собственная ресурсная база страны была почти на нуле. Де-факто болгарская экономика и так частично субсидировалась из СССР, а в случае вступления в Союз масштаб субсидий вырос бы на порядок.

Уход в НАТО

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В 2004 году Болгария, ранее являвшаяся одним из главных союзников СССР в Организации стран Варшавского договора, вступила в НАТО. Это стало некоторой неожиданностью. Одно дело страны, с которыми Россия исторически имела немало конфликтов, и другое — Болгария, которая получила независимость во многом благодаря Российской империи и в которой многие улицы до сих пор носят имена генералов времён Русско-турецкой войны. Появилось даже предположение, что болгар настолько огорчил отказ от вступления в СССР, что они решили "назло братушке" вступить в НАТО, оскорбившись в лучших чувствах и разочаровавшись в прежней дружбе.

Впрочем, эта версия сомнительная. Вряд ли, вступая в Североатлантический альянс, они руководствовались мотивами мести за отвергнутую любовь. Скорее причины в том, что в историческом противостоянии "русофилов" и "германофилов" на данном историческом отрезке верх временно взяли последние.

Болгария c 2007г. является членом Европейского союза. Фото © Wikipedia

В момент обретения Болгарией независимости её элиты разделились на два лагеря: "германофилы", ориентировавшиеся на Германию и Австро-Венгрию, и "русофилы", делавшие ставку на Петербург. Проходили годы, сменялись эпохи, но противостояние двух этих групп никуда не исчезло, разве что "германофилы" трансформировались в более широкую категорию "западников".

Разделение сохранилось и в наши дни. Болгария — парламентская республика, и в последние годы двумя самыми популярными партиями являются проевропейские движения. Однако Болгарская социалистическая партия — третья по популярности в стране — традиционно считается русофильской и выступает за расширение сотрудничества с Москвой и отмену европейских санкций. А местные националисты (например, "Атака", в 2010-е годы являвшаяся третьей-четвёртой по популярности партией страны) настроены куда более категорично и радикально — на полную переориентацию на Россию во внешней политике и выход из ЕС и НАТО.

Так что не исключено, что на очередном историческом витке стороны опять поменяются местами и Болгария вновь изменит внешнеполитическую ориентацию, как это уже не раз случалось за последние 150 лет.

Фото © Shutterstock Почему Союз отказался включать Болгарию в свой состав? 0 Руководству не хотелось брать на обеспечение ещё одну республику Мешала Румыния Уже тогда шла подготовка к развалу СССР

Авторы Евгений Антонюк