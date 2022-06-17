В Госдуме разрабатывают новые формы поддержки НКО

Депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" в настоящий момент занимаются разработкой новых мер поддержки НКО. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко на Гражданском форуме Республики Башкортостан.

Одна из форм поддержки таких организаций — предоставление социально ориентированным НКО государственных серверов для размещения сайтов. По её словам, это особенно актуально в связи с участившимися случаями хакерских атак на сайты сообществ, которые занимаются вопросами патриотического воспитания молодёжи. Данное предложение уже получило поддержку в Министерстве экономического развития.

Кроме того, депутатами разработан законопроект, который позволяет организаторам добровольческой деятельности предоставлять волонтёрам поддержку в форме оплаты услуг связи.

"На сегодняшний день добровольцы имеют право получать поддержку в форме предоставления питания, специальной одежды, оборудования, оплаты проезда до места назначения и обратно. Перечисленные доходы не облагаются НДФЛ, но в перечне отсутствуют услуги связи, являющиеся неотъемлемым компонентом эффективной работы волонтёра ряда направлений", — объяснила депутат.