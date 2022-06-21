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Опубликовано 21 июня 2022, 17:04

Певица Юлия Чичерина дала два концерта в ЛНР для медиков и раненых военных

Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила в Красном Луче и Луганске для медиков и раненых защитников ЛНР. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".

Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила в Красном Луче и Луганске. Видео © Telegram / "Луганскинформцентр Z"

Концерты прошли в краснолучской центральной городской многопрофильной больнице "Княгининская", а также в Луганской городской клинической многопрофильной больнице № 1.

"Я врачую музыкой раненых, чтобы они быстрее поправлялись. Реально от музыки раны лучше заживают, потому что улучшается настроение, общий энергетический фон и, соответственно, высокая мораль", — сказала певица.

Чичерина поздравила врачей с прошедшим профессиональным праздником, а военнослужащим пожелала скорейшего выздоровления. После она исполнила свои самые известные песни на военную тему, среди которых есть композиции, посвящённые событиям в Донбассе, а также несколько из раннего творчества. Артистка заверила, что и дальше будет навещать раненых защитников республики в медицинских учреждениях.

"Помните, моральный дух очень важен при выздоровлении: чем лучше настроение, тем быстрее заживает", — отметила Чичерина.

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Ранее Лайф рассказал, что Чичерина помогла установить на въезде в Мелитополь новый указатель. Теперь вместо надписи на украинском и латинице "Мелiтополь. Melitopol" на нём написана фраза "Мелитополь — Россия навсегда".

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Скрин из видео "Луганскинформцентр"

Григорий Воронцов
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