Певица Юлия Чичерина дала два концерта в ЛНР для медиков и раненых военных
Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила в Красном Луче и Луганске для медиков и раненых защитников ЛНР. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".
Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила в Красном Луче и Луганске. Видео © Telegram / "Луганскинформцентр Z"
Концерты прошли в краснолучской центральной городской многопрофильной больнице "Княгининская", а также в Луганской городской клинической многопрофильной больнице № 1.
"Я врачую музыкой раненых, чтобы они быстрее поправлялись. Реально от музыки раны лучше заживают, потому что улучшается настроение, общий энергетический фон и, соответственно, высокая мораль", — сказала певица.
Чичерина поздравила врачей с прошедшим профессиональным праздником, а военнослужащим пожелала скорейшего выздоровления. После она исполнила свои самые известные песни на военную тему, среди которых есть композиции, посвящённые событиям в Донбассе, а также несколько из раннего творчества. Артистка заверила, что и дальше будет навещать раненых защитников республики в медицинских учреждениях.
"Помните, моральный дух очень важен при выздоровлении: чем лучше настроение, тем быстрее заживает", — отметила Чичерина.
Ранее Лайф рассказал, что Чичерина помогла установить на въезде в Мелитополь новый указатель. Теперь вместо надписи на украинском и латинице "Мелiтополь. Melitopol" на нём написана фраза "Мелитополь — Россия навсегда".
Скрин из видео "Луганскинформцентр"