Джонсон увидел "угрозу усталости" в мире от ситуации вокруг Украины
Поддержка Украины должна продолжиться, несмотря на то что есть угроза мировой усталости от ситуации вокруг Незалежной. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — всё это сказывается на стойкости людей", — отметил британский политик в интервью, которое опубликовано в немецкой Süddeutsche Zeitung и ещё нескольких европейских газетах.
При этом Джонсон заметил, что Запад продолжит помогать украинцам, но не может "навязать свои взгляды", поскольку именно жители страны сами должны решать, "что они хотят делать" в сложившейся ситуации.
Ранее начальник Генштаба Соединённого Королевства Энтони Радакин заявил, что восполнение собственных запасов оружия Британии, опустевших из-за снабжения Украины, займёт годы. Он отметил, что это вызвано большими объёмами экспорта вооружения Киеву и ограниченностью промышленного оружейного производства в Великобритании.
ТАСС / AP / Joe Giddens