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Опубликовано 22 июня 2022, 19:13

Джонсон увидел "угрозу усталости" в мире от ситуации вокруг Украины

Поддержка Украины должна продолжиться, несмотря на то что есть угроза мировой усталости от ситуации вокруг Незалежной. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — всё это сказывается на стойкости людей", — отметил британский политик в интервью, которое опубликовано в немецкой Süddeutsche Zeitung и ещё нескольких европейских газетах.

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При этом Джонсон заметил, что Запад продолжит помогать украинцам, но не может "навязать свои взгляды", поскольку именно жители страны сами должны решать, "что они хотят делать" в сложившейся ситуации.

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Ранее начальник Генштаба Соединённого Королевства Энтони Радакин заявил, что восполнение собственных запасов оружия Британии, опустевших из-за снабжения Украины, займёт годы. Он отметил, что это вызвано большими объёмами экспорта вооружения Киеву и ограниченностью промышленного оружейного производства в Великобритании.

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ТАСС / AP / Joe Giddens

Иван Косицын
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