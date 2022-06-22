Джонсон увидел "угрозу усталости" в мире от ситуации вокруг Украины

Поддержка Украины должна продолжиться, несмотря на то что есть угроза мировой усталости от ситуации вокруг Незалежной. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — всё это сказывается на стойкости людей", — отметил британский политик в интервью, которое опубликовано в немецкой Süddeutsche Zeitung и ещё нескольких европейских газетах.

При этом Джонсон заметил, что Запад продолжит помогать украинцам, но не может "навязать свои взгляды", поскольку именно жители страны сами должны решать, "что они хотят делать" в сложившейся ситуации.