Столтенберг назвал хорошим разговор с Эрдоганом о заявках Финляндии и Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, и назвал этот разговор хорошим.
"Хороший звонок с Реджепом Эрдоганом, президентом нашего уважаемого члена, Турции, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции в НАТО", — написал Столтенберг в своём аккаунте в "Твиттере".
Он добавил, что переговоры будут продолжены на следующей неделе в Брюсселе и Мадриде.
Ранее Лайф писал, что США ждут от Финляндии и Швеции укрепления боевых групп на востоке НАТО. В Пентагоне заявили, что страны Балтии способны стать не только сильными членами Североатлантического альянса, но и значительно развивать его передовое развёртывание.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ