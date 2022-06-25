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Опубликовано 25 июня 2022, 16:45

Столтенберг назвал хорошим разговор с Эрдоганом о заявках Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, и назвал этот разговор хорошим.

"Хороший звонок с Реджепом Эрдоганом, президентом нашего уважаемого члена, Турции, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции в НАТО", — написал Столтенберг в своём аккаунте в "Твиттере".

Он добавил, что переговоры будут продолжены на следующей неделе в Брюсселе и Мадриде.

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Ранее Лайф писал, что США ждут от Финляндии и Швеции укрепления боевых групп на востоке НАТО. В Пентагоне заявили, что страны Балтии способны стать не только сильными членами Североатлантического альянса, но и значительно развивать его передовое развёртывание.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Никита Осипов
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