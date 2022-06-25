Столтенберг назвал хорошим разговор с Эрдоганом о заявках Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, и назвал этот разговор хорошим.

"Хороший звонок с Реджепом Эрдоганом, президентом нашего уважаемого члена, Турции, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции в НАТО", — написал Столтенберг в своём аккаунте в "Твиттере".

Он добавил, что переговоры будут продолжены на следующей неделе в Брюсселе и Мадриде.