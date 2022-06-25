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Регион
Опубликовано 25 июня 2022, 21:33

НАТО говорит о конфликте на Украине одно, а делает другое, считает Слуцкий

Слуцкий: НАТО делает всё, чтоб переговоров по Украине не было

Несмотря на свои заявления о необходимости переговоров между Россией и Украиной для прекращения конфликта, НАТО прилагает все усилия, чтобы диалога не состоялось. Так глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о варианте завершения кризиса между двумя странами.

"В НАТО выступают за переговоры, но делают всё, чтобы они не состоялись! Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом как индульгенция — из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС", написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Депутат также отметил, что санкции, объявляемые коллективным Западом в адрес России, не могут пошатнуть позиции РФ, так как "они укрепляются с каждым днём".

В НАТО выразили уверенность в завершении украинского конфликта путём переговоров
В НАТО выразили уверенность в завершении украинского конфликта путём переговоров

Ранее в Совете Федерации указали на двуличие генсека НАТО Йенса Столтенберга из-за его слов об уверенности в завершении украинского конфликта путём переговоров. Там напомнили, что все заявления дипломатического характера, звучащие из Североатлантического блока, перекрываются поставками на Украину западного вооружения.

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Telegram-канал / Леонид Слуцкий

Арина Родионова
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