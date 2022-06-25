НАТО говорит о конфликте на Украине одно, а делает другое, считает Слуцкий

Несмотря на свои заявления о необходимости переговоров между Россией и Украиной для прекращения конфликта, НАТО прилагает все усилия, чтобы диалога не состоялось. Так глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о варианте завершения кризиса между двумя странами.

"В НАТО выступают за переговоры, но делают всё, чтобы они не состоялись! Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом как индульгенция — из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Депутат также отметил, что санкции, объявляемые коллективным Западом в адрес России, не могут пошатнуть позиции РФ, так как "они укрепляются с каждым днём".