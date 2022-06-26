Выпускникам российских школ предложат служить по контракту

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить заключать контракты на службу с выпускниками школ без трёх месяцев срочной службы, как это происходит сейчас. Соответствующая поправка к закону "О воинской обязанности и военной службе" опубликована в думской электронной базе данных.

Авторами инициативы стали председатель комитета Андрей Картаполов, а также депутаты Василий Пискарёв, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев. Законопроект уже прошёл первое чтение, во втором он будет рассмотрен 28 июня.

Как указывается в тексте поправок, контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации.