Выпускникам российских школ предложат служить по контракту
В Госдуме предложили принимать выпускников школ на военную службу по контракту
Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить заключать контракты на службу с выпускниками школ без трёх месяцев срочной службы, как это происходит сейчас. Соответствующая поправка к закону "О воинской обязанности и военной службе" опубликована в думской электронной базе данных.
Авторами инициативы стали председатель комитета Андрей Картаполов, а также депутаты Василий Пискарёв, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев. Законопроект уже прошёл первое чтение, во втором он будет рассмотрен 28 июня.
Как указывается в тексте поправок, контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации.
Ранее в Совете Федерации заявили, что дополнительного призыва в армию из-за "Операции Z" не потребуется. По словам главы Комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева, хватает и добровольцев, которые сами едут в зону боевых действий для наведения порядка.
АГН "Москва" / Александр Авилов