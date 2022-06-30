Сравниваем армии Прибалтики и Западный военный округ России Оглавление Боевые действия против Калининграда Калининград на карте и ответ России на действия Прибалтики Армии Литвы, Латвии и Эстонии против Армии России Западный военный округ против Прибалтики: оперативное развёртывание Какой будет тактика России в Прибалтике Всё чаще в Европе звучат призывы забрать у России Калининград. Однако сделать это мирным путём невозможно, а сил для военного вторжения у НАТО может не хватить. 23512 23512 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Боевые действия против Калининграда

Бывший министр Латвии Марис Гулбис недавно выступил с заявлением, что ограничение транзита в Калининградскую область — "первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии", от России.

— Я думаю, русским послан чёткий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберём Кёнигсберг, — сказал Гулбис в эфире латвийского телеканала TV24. Затем он назвал руководство западных стран мягкотелым по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем.

Эти заявления Гулбис сделал на фоне начала транспортной блокады региона со стороны другой прибалтийской страны. 18 июня Литва прекратила транзит целого ряда товаров в Калининградскую область. Это 65-страничный чёрный список товаров, в который помимо прочего попало ракетное топливо, парфюмерия, бытовая техника класса люкс и другие наименования.

Грузовые составы на железнодорожной станции Калининград-сортировочный. Фото © ТАСС / Виталий Невар

По мнению экспертов, Литва сделала плохо в первую очередь себе, так как обслуживанием российских грузов занимались в том числе рядовые литовцы (литвины), а это удар по экономике, потеря рабочих мест. Сегодня соседи всё чаще пытаются ущипнуть Россию за самый западный областной центр. Но внезапно всплыли и старые планы Польши на российский регион.

Ещё 16 мая бывший замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев призывал демилитаризовать и переименовать Калининград, назвав его "пороховой бочкой между ног у НАТО". В конечном счёте не так важно, кто проявит агрессию — Польша или страны Прибалтики. Подобные действия запустят необратимую цепную реакцию, и под руинами окажутся все, кто посягнул на Калининград.

Калининград на карте и ответ России на действия Прибалтики

Портовые краны в Калининградском морском торговом порту. Фото © ТАСС / Виталий Невар

На выпад Мариса Гулбиса незамедлительно отреагировала российская сторона. Резкое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Зампред Совбеза назвал действия Литвы частью той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. В Генштабе США, по крайней мере, понимают, что Калининград — крепкий орешек и отобрать его не так просто. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в случае, если прибалты разыграют силовой сценарий, прикрываясь членством в НАТО, у России есть несколько вариантов ответа.

Подобные действия прибалтов, если они будут предприняты, дают нам право применять всё, что у нас есть в арсенале. В том числе и то, чего в арсенале нет у них. И в первую очередь это будет очень быстрое развёртывание сил, они даже понять ничего не успеют Алексей Леонков Военный эксперт

Калининградская область — одна из самых охраняемых в мире военных территорий. Там находится штаб Балтийского флота, там же сосредоточена внушительная межвидовая войсковая группировка из четырёх дивизий примерно на 50 тысяч человек. Калининградский эксклав по своей сути — это зона воспрещения доступа (её часто называют A2/AD), соответствующая всем стандартам концепции сдерживания противника и создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил захватчиков.

По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, на территории Калининградской области имеются серьёзные фортификации, а оружия и боезапасов достаточно для того, чтобы выдержать длительную осаду. Даже если будет реализован самый худший сценарий и Калининград окажется заблокирован, агрессору не поздоровится.

Если прибалты заблокируют Калининград, Россия быстро его деблокирует через Сувалкский коридор, что обеспечит коммуникацию с Калининградом через прибалтийские страны Константин Сивков Военный эксперт

Армии Литвы, Латвии и Эстонии против Армии России

В армиях Прибалтики, включая ВС Латвии, Литвы и Эстонии, служит 31,2 тысячи человек. Это почти в 13 раз меньше, чем количество военных в Западном военном округе России, ближайшем формировании, которому в случае необходимости и предстоит деблокировать Калининград. На балансе стран Балтии суммарно находится 110 танков (в 8–12 раз меньше, чем у ЗВО) и 30 самолётов (в 16 раз меньше, чем у ЗВО). К тому же вопрос боеспособности армий Прибалтики — это не какая-то константа, он постоянно плавает. Туда время от времени приезжают американские и британские военные.

Западный военный округ (ЗВО) vs армии Прибалтики Инфографика © LIFE

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Калининград — это укрепрайон, который Россия начала обустраивать после того, как стало ясно, что страны НАТО превращают страны Прибалтики и Польшу в передовые плацдармы европейского театра военных действий. И все ближайшие соединения Западного военного округа формировали с учётом этих угроз.

Смотреть на действия прибалтов сквозь пальцы было бы не очень хорошо, поэтому Россия приняла решение привезти на запад страны комплексы ПВО, системы, которые полностью закрывают Калининградский регион, систему береговой обороны, которая может контролировать большую часть Южной Балтики. Там есть подразделения ОТРК "Искандер", плюс бронетанковые механизированные части. И там же находится одна из основных баз Балтийского флота, ну и авиационные части. В совокупности это очень крепкий орешек, оборона которого рассчитана на длительный период и которая позволит частям Западного военного округа принять участие в боевых действиях, если таковые начнутся Алексей Леонков Военный эксперт

Западный военный округ против Прибалтики: оперативное развёртывание

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Калининградская область и пятидесятитысячная группировка ВС РФ на этом участке — это лишь малая часть Западного военного округа (ЗВО), на сегодняшний день самого боеспособного, многочисленного и обученного военного округа РФ. В состав "округа максимальной боеготовности" также включены подразделения всех родов войск ВС России. Согласно отчёту стратегического исследовательского центра RAND, в ЗВО базируется несколько армий, включая элитные подразделения — 1-ю гвардейскую танковую армию, 6-ю армию и 20-ю гвардейскую армию. Всего в ЗВО размещено около 40 армий и дивизий на данном направлении. В декабре 2018 года Минобороны сообщило, что в общевойсковой армии округа сформирована отдельная рота специального назначения. В середине прошлого года Министерством обороны было анонсировано создание не менее 20 новых соединений и воинских частей в ЗВО.

Численность военнослужащих ЗВО — 400 тысяч, примерно 40% от общей численности ВС РФ, по данным Минобороны. Количество танков, согласно данным различных источников, — от 832 до 1275 единиц (не считая резервов). На вооружении воздушных сил ЗВО числится 475 боевых самолётов. Также в частях округа размещено свыше тысячи артиллерийских орудий разного калибра и типа — от буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок до систем РСЗО и тяжёлой артиллерии. При этом стоит помнить, что не вся Российская армия сейчас задействована на Украине — около 95% личного состава находится в местах постоянной дислокации.

Какой будет тактика России в Прибалтике

Фото © ТАСС / Виталий Невар

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, инициатором демаршей против России на Прибалтийском направлении является не Литва, а Великобритания, которая хочет создать блок со странами Прибалтики, Польшей и Украиной.

И понятно, что этот блок хочет возглавлять именно она. И после того, как она (Великобритания. — Прим. ред.) это объявила, Литва, потеряв все инстинкты самосохранения, начала вести такую риторику с нами — на повышенных тонах, агрессивно направленную, чуть ли не в ультимативном порядке Алексей Леонков Военный эксперт

Леонков добавил также, что Прибалтика со стратегической точки зрения и с точки зрения логистики чрезвычайно уязвима. Российская армия и флот в случае начала боевых действий могут ударить по Латвии, Литве и Эстонии не только через Балтийское море, но и через Сувалкский коридор, который на Западе мечтают укрепить последние 15 лет.

Единственной проблемой для ВС РФ может оказаться вступление в НАТО двух северных стран — Швеции и Финляндии. В случае предоставления членства остров Готланд может превратиться в большую военную базу альянса, с которого силы НАТО могут контролировать всю Прибалтику. Мирного исхода из такого противостояния быть не может, однако альянс с высокой долей вероятности может откреститься от прибалтийских стран, если решение о нападении на Калининград будет противоречить видению западных сил. Эксперты отмечают, что этот трюк НАТО уже провернул с Польшей, не поддержав мандат страны на вторжение на Украину.

Балтийск (Калининградская область). Фото © Shutterstock Какой ответ Россия должна дать в случае атаки на Калининград? 0 Пропорциональный Ассиметричный С ядерным оружием Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков