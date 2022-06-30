Госдума приняла закон о зеркальных мерах на запрет российских СМИ за рубежом

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Документ наделяет Генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по запрету на территории страны иностранных СМИ "при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских средств массовой информации, распространяемых за рубежом".

В соответствии с законом иностранные СМИ могут быть лишены лицензии в России за распространение противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции или направленной на дискредитацию Российской армии, связанной с антироссийскими санкциями. На тех же основаниях журналиста, представляющего зарубежное издание, могут лишить аккредитации.

"В реалиях геополитической обстановки средство массовой информации становится инструментом влияния на информационное состояние общества. Запрет или ограничение российских средств массовой информации недопустимо и противоречит основополагающим гарантированным принципам защиты гласности и свободы распространения информации", — заявляют авторы инициативы в пояснительной записке.