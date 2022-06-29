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Опубликовано 29 июня 2022, 17:43

Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ из-за публикации фейков

Госдума приняла поправку, которая предусматривает приостановку деятельности СМИ на три месяца при первой публикации фейков или призыве к участию в несанкционированной акции, а в случае повторного нарушения — на полгода. Эта норма дополнила во втором чтении законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Согласно документу, в случае нарушения генпрокурор или его заместитель внесёт требование Роскомнадзору о приостановке деятельности СМИ на определённый срок. В течение 24 часов регулятор обязан будет добавить издание в соответствующий реестр. На время прекращения работы редакция, журналисты, издатели и распространители продукции медиа будут лишены права вести деятельность, предусмотренную законом о СМИ.

Комитет Госдумы поддержал закон о приостановке работы СМИ из-за публикации фейков
Комитет Госдумы поддержал закон о приостановке работы СМИ из-за публикации фейков

Ранее Госдума также одобрила закон о контроле за деятельностью иноагентов. Документ, в частности, устанавливает, в каком случае лицо может быть признано иностранным агентом. Уточняется, что этот статус неприменим к российским органам публичной власти, политическим партиям, госкорпорациям, а также религиозным объединениям.

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Александра Васильева
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