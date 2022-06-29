Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ из-за публикации фейков

Госдума приняла поправку, которая предусматривает приостановку деятельности СМИ на три месяца при первой публикации фейков или призыве к участию в несанкционированной акции, а в случае повторного нарушения — на полгода. Эта норма дополнила во втором чтении законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Согласно документу, в случае нарушения генпрокурор или его заместитель внесёт требование Роскомнадзору о приостановке деятельности СМИ на определённый срок. В течение 24 часов регулятор обязан будет добавить издание в соответствующий реестр. На время прекращения работы редакция, журналисты, издатели и распространители продукции медиа будут лишены права вести деятельность, предусмотренную законом о СМИ.