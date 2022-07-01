Комитет ГД одобрил поправку о закрытии контрсанкционных сведений

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил поправку об ограничении распространения контрсанкционных сведений в СМИ и Интернете. Ожидается, что документ будет рассмотрен нижней палатой парламента во втором чтении на заседании 5 июля.

Под контрсанкционной информацией подразумеваются производственные, технические и другие данные о совершённых или планируемых сделках при торговле товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь усиление санкционного давления со стороны Запада. Для распространения нужно будет получить письменное согласие источника информации, но это не относится к представителям власти.

"Хочу отметить, что инициатива о праве заключать концессионные соглашения без конкурса не распространяется на соглашения, касающиеся объектов ЖКХ, транспортной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, объектов на территории морских и речных портов и аэропортов", — пояснил глава комитета ГД Максим Топилин в беседе с ТАСС.