Пилот "Феррари" Сайнс впервые в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1"

Испанский гонщик команды "Феррари" Карлос Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме "Сильверстоун".

Поул стал для Сайнса первым в карьере. В ходе квалификации он на 72 тысячных секунды опередил действующего чемпиона мира из команды "Ред Булл" голландца Макса Ферстаппена, показавшего второй результат.

Третье место занял монегаск Шарль Леклер, также представляющий "Феррари". Четвёртым стал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли два британца: семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" и Ландо Норрис из "Макларена".

В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 175 очков. Перес со 129 баллами идёт вторым. На третьей позиции — Леклер, у которого 126 очков.