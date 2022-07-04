Как ВСУ распорядятся британским оружием на $1,2 млрд Британское руководство готовится вооружить Украину для обороны, но новая партия может оказаться в руках поляков, которые используют его для захвата территории. 7245 7245 Christopher Furlong / Getty Images

Правительство Великобритании решило передать Украине комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. Однако вооружение может и не поступить в руки украинских военных. А оказаться в центральных и западных областях Украины, где им займутся гости из Польши.

Военная помощь

Конкретно, что передадут Украине, неизвестно. При этом на вооружение Украине выделяется 1,2 миллиарда долларов. Премьер-министр Великобритании считает, что техника и оружие трансформируют оборону Украины.

— По характеру того, что они собираются поставлять, можно сказать, что они готовятся к ведению оборонительных действий. Беспилотники — для разведки и выдачи целеуказания. Комплексы РЭБ — для того, чтобы не дать работать нашим БПЛА. Комплексы ПВО должны будут сбивать российские беспилотники и авиацию. ВСУ собираются оборонять столицу и те места, где у них находится артиллерия, полученная из западных стран, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Системы ПВО могут занять большую часть поставки, считает экс-начальник Зенитных ракетных войск РФ Сергей Хатылев.

— ПВО будет наиболее широко представлена. У них есть много совместных разработок с американцами. Они все — производные ракеты IRIS-T. У них одинаковые характеристики по сравнению с нашими системами "Тор" и "Бук". По помехозащищённости и целевым каналам их боевые возможности ниже, — отметил Хатылев.

Новое вооружение никто Украине не поставит, так как на Западе боятся, что образцы попадут в руки российских специалистов. Кроме этого, вызывает вопрос уровень подготовки военнослужащих. Самыми опытными являлись бывшие участники АТО и ООС. Количество тех, кто прошёл бои в Донбассе, крайне мало и может достигать лишь 20% от общего состава.

Одной из целей Великобритании может быть желание затянуть специальную операцию российских сил или же скрыто помочь Польше. Получить новые образцы вооружения украинцы не смогут, а вот у поляков, рисующих карты раздела Украины, есть возможность обзавестись передовыми разработками. Использованы они будут в возможной польской операции, которая прорабатывается давно и сценарий которой регулярно изменяется.

Польские планы

Польша слегка обижена на союзников. Причиной этому служат массовые поставки оружия на Украину с польских складов. Изначально планировалось, что отданное вооружение будет заменено новыми западными образцами, но этого не произошло.

По мере продвижения российских войск польское руководство будет создавать из России угрозу и под это дело выпрашивать оружие. Поставки из Британии никто не обещает сиюминутно, так что вероятность попадания оружия в польские руки весьма высока. Его можно будет заполучить на складах самой Украины или при транспортировке, заявив, что оно будет использоваться исключительно для защиты Украины. Поляки могут сколько угодно заявлять о братских отношениях с Украиной, но их истинные планы — раздел. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нaрышкин.

— В складывающихся "критических" обстоятельствах в Варшаве склоняются к необходимости идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского "миротворческого контингента", — говорится в заявлении руководителя СВР.

Пресловутые польские миротворцы плавно перерастут в Вооружённые силы Польши, которые войдут для защиты местного населения с последующим расчленением Украины.

Новые государства

Разделить Украину планируется как минимум на две части. Западные области образуют марионеточное государство под защитой Польши. Центральные области станут отдельной республикой между Западом и Россией. Эти планы стали известны российским разведчикам.

— Прорабатывается вариант создания на Восточных кресах подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооружённых сил. Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины "буферной зоны", что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией, — сообщил Нарышкин.

Директор СВР отметил, что в Варшаве уверены, что план будет поддержан США и Великобританией.

Польское руководство уже давно давало понять, что их интересует возвращение Западной Украины. Например, в паспортах Польши изображены виды Львова. В 2019 году был запущен поезд, на котором карта Польши включала в себя украинские города. Более того, идея возвращения утерянных в 1939 году населённых пунктов записана в главном законе республики.

— В конституции сегодняшней Польши можно найти фразу о том, что главной задачей польского государства является восстановление Речи Посполитой. Идея о Восточных кресах живёт в польском сознании не первый десяток лет. Сейчас некоторым польским деятелям очевидно, что эта история представляется более чем возможной, — рассказал Лайфу политолог Алексей Мартынов.

Для создания новой Речи Посполитой, конечно, потребуется хорошо вооружённый воинский контингент. И британские поставки прекрасно подойдут для формирования боеспособных подразделений.

Куда будет направлено британское оружие? 0 На нужды украинских боевиков Для вооружения польских военных Поставки не будет

Авторы Даниил Черных