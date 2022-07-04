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Как ВСУ распорядятся британским оружием на $1,2 млрд

Британское руководство готовится вооружить Украину для обороны, но новая партия может оказаться в руках поляков, которые используют его для захвата территории.

Опубликовано 3 июля 2022, 21:40
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Christopher Furlong / Getty Images

Christopher Furlong / Getty Images

Правительство Великобритании решило передать Украине комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. Однако вооружение может и не поступить в руки украинских военных. А оказаться в центральных и западных областях Украины, где им займутся гости из Польши.

Военная помощь

Конкретно, что передадут Украине, неизвестно. При этом на вооружение Украине выделяется 1,2 миллиарда долларов. Премьер-министр Великобритании считает, что техника и оружие трансформируют оборону Украины.

По характеру того, что они собираются поставлять, можно сказать, что они готовятся к ведению оборонительных действий. Беспилотники — для разведки и выдачи целеуказания. Комплексы РЭБ — для того, чтобы не дать работать нашим БПЛА. Комплексы ПВО должны будут сбивать российские беспилотники и авиацию. ВСУ собираются оборонять столицу и те места, где у них находится артиллерия, полученная из западных стран, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Системы ПВО могут занять большую часть поставки, считает экс-начальник Зенитных ракетных войск РФ Сергей Хатылев.

ПВО будет наиболее широко представлена. У них есть много совместных разработок с американцами. Они все производные ракеты IRIS-T. У них одинаковые характеристики по сравнению с нашими системами "Тор" и "Бук". По помехозащищённости и целевым каналам их боевые возможности ниже, отметил Хатылев.

Новое вооружение никто Украине не поставит, так как на Западе боятся, что образцы попадут в руки российских специалистов. Кроме этого, вызывает вопрос уровень подготовки военнослужащих. Самыми опытными являлись бывшие участники АТО и ООС. Количество тех, кто прошёл бои в Донбассе, крайне мало и может достигать лишь 20% от общего состава.

Кто стоит за продажей западного вооружения налево
Кто стоит за продажей западного вооружения налево

Одной из целей Великобритании может быть желание затянуть специальную операцию российских сил или же скрыто помочь Польше. Получить новые образцы вооружения украинцы не смогут, а вот у поляков, рисующих карты раздела Украины, есть возможность обзавестись передовыми разработками. Использованы они будут в возможной польской операции, которая прорабатывается давно и сценарий которой регулярно изменяется.

Польские планы

Польша слегка обижена на союзников. Причиной этому служат массовые поставки оружия на Украину с польских складов. Изначально планировалось, что отданное вооружение будет заменено новыми западными образцами, но этого не произошло.

По мере продвижения российских войск польское руководство будет создавать из России угрозу и под это дело выпрашивать оружие. Поставки из Британии никто не обещает сиюминутно, так что вероятность попадания оружия в польские руки весьма высока. Его можно будет заполучить на складах самой Украины или при транспортировке, заявив, что оно будет использоваться исключительно для защиты Украины. Поляки могут сколько угодно заявлять о братских отношениях с Украиной, но их истинные планы — раздел. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нaрышкин.

В складывающихся "критических" обстоятельствах в Варшаве склоняются к необходимости идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского "миротворческого контингента", говорится в заявлении руководителя СВР.

Пресловутые польские миротворцы плавно перерастут в Вооружённые силы Польши, которые войдут для защиты местного населения с последующим расчленением Украины.

Новые государства

Разделить Украину планируется как минимум на две части. Западные области образуют марионеточное государство под защитой Польши. Центральные области станут отдельной республикой между Западом и Россией. Эти планы стали известны российским разведчикам.

Прорабатывается вариант создания на Восточных кресах подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооружённых сил. Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины "буферной зоны", что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией, сообщил Нарышкин.

Директор СВР отметил, что в Варшаве уверены, что план будет поддержан США и Великобританией.

Польское руководство уже давно давало понять, что их интересует возвращение Западной Украины. Например, в паспортах Польши изображены виды Львова. В 2019 году был запущен поезд, на котором карта Польши включала в себя украинские города. Более того, идея возвращения утерянных в 1939 году населённых пунктов записана в главном законе республики.

В конституции сегодняшней Польши можно найти фразу о том, что главной задачей польского государства является восстановление Речи Посполитой. Идея о Восточных кресах живёт в польском сознании не первый десяток лет. Сейчас некоторым польским деятелям очевидно, что эта история представляется более чем возможной, — рассказал Лайфу политолог Алексей Мартынов.

Для создания новой Речи Посполитой, конечно, потребуется хорошо вооружённый воинский контингент. И британские поставки прекрасно подойдут для формирования боеспособных подразделений.

Куда будет направлено британское оружие?

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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