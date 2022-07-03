Слуцкий назвал обстрел Белгорода и Курска местью ВСУ за разгром в ЛНР

Обстрел жилых кварталов Белгорода и Курска — это не что иное, как попытка Киева отомстить России за разгром украинских военных в Луганской Народной Республике. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Удары ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками по жилым районам Белгорода и Курска — омерзительное военное преступление киевского режима. Подобные действия есть не что иное, как попытка отомстить за полный разгром украинских боевиков в ЛНР", — сказал он ТАСС.