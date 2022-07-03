Слуцкий назвал обстрел Белгорода и Курска местью ВСУ за разгром в ЛНР
Обстрел жилых кварталов Белгорода и Курска — это не что иное, как попытка Киева отомстить России за разгром украинских военных в Луганской Народной Республике. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Удары ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками по жилым районам Белгорода и Курска — омерзительное военное преступление киевского режима. Подобные действия есть не что иное, как попытка отомстить за полный разгром украинских боевиков в ЛНР", — сказал он ТАСС.
По словам политика, Вооружённые силы Украины давно не могут добиться каких-либо значимых побед на поле боя, моральный дух в армии слабеет с каждым днём, бойцам не помогает даже "хвалёная западная техника". Поэтому, убеждён Слуцкий, президент Незалежной решается на такой "кровавый пиар". Он пытается показать "мнимую боеспособность" своей армии. По мнению лидера ЛДПР, действия киевского режима лишь доказывают, что решение о проведении спецоперации было верным и своевременным.
Напомним, о взрывах в Белгороде губернатор области Вячеслав Гладков рассказал сегодня ночью. Сначала сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины погибли три человека, позднее их число увеличилось до четырёх. Лайф публиковал момент одного из взрывов. Утром также появилась информация о том, что российские системы ПВО сбили на подлёте к Курску два украинских беспилотника. По словам губернатора региона, никто в результате происшествия не пострадал.
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