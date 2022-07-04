Миронову вместо Калининграда предложили переименовать собственную дачу

"Коммунисты России" раскритиковали желание лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова переименовать Калининград во Владибалтийск. И даже указали политику, куда направить свою буйную фантазию.

"Никакой Владибалтийск нам не нужен. Нам нужен наш советский Калининград. Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает", — об этом РИА "Новости" сказал председатель партии Сергей Малинкович.

По его словам, Калининград хранит в себе память об истории Великой Отечественной войны. Город был освобождён от нацизма и назван в честь первого президента Советского Союза Михаила Ивановича Калинина.

"И это имя вошло нетленными строчками в антифашистскую борьбу. В борьбу советского народа против фашистской Германии", — заключил Малинкович.