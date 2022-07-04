Миронову вместо Калининграда предложили переименовать собственную дачу
Глава "Коммунистов России" предложил Миронову переименовать свою дачу, а не Калининград
"Коммунисты России" раскритиковали желание лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова переименовать Калининград во Владибалтийск. И даже указали политику, куда направить свою буйную фантазию.
"Никакой Владибалтийск нам не нужен. Нам нужен наш советский Калининград. Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает", — об этом РИА "Новости" сказал председатель партии Сергей Малинкович.
По его словам, Калининград хранит в себе память об истории Великой Отечественной войны. Город был освобождён от нацизма и назван в честь первого президента Советского Союза Михаила Ивановича Калинина.
"И это имя вошло нетленными строчками в антифашистскую борьбу. В борьбу советского народа против фашистской Германии", — заключил Малинкович.
Напомним, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов придумал новое название для Калининграда, которое отражает его статус как западного форпоста страны. Он считает, что город нужно переименовать во Владибалтийск.
Shutterstock