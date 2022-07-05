Дума в I чтении приняла проект об обеспечении ВС России во время операций за рубежом

Госдума в I чтении приняла законопроект об обеспечении Вооружённых сил России, других войск и органов во время контртеррористических и иных операций за границей. Документ даёт возможность кабмину принимать решение о введении специальных экономических мер при проведении операций ВС РФ за рубежом.

Предложенный правительством закон позволяет Министерству обороны, Росгвардии, МЧС и ФСБ увеличивать или сокращать объём товаров и услуг в рамках заключённых контрактов. При этом уточняется, что цена контракта может меняться с учётом законодательства страны и в пределах, предусмотренных основными показателями гособоронзаказа.

В пояснительной записке к документу также говорится о том, что при введении специальных мер кабмин сможет вносить изменения в трудовые отношения в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах. В частности, речь идёт о привлечении сотрудников к работе сверхурочно, ночью и в праздничные дни.