Госдума в I чтении поддержала инициативу, приравнивающую информпродукцию иноагентов к вредной для детей
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о регулировании статуса иностранного агента. В частности, депутаты предлагают внести поправку в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Инициативой предполагается приравнять к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, информационную продукцию, произведённую иностранным агентом для несовершеннолетних.
Поправки также вносятся в законы "О статусе военнослужащих", "О политических партиях", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".
"Наша законодательная инициатива выполняет вспомогательную функцию. Принятый 7 июня в первом чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" детализирует и существенно дополняет российское законодательство об иноагентах. В связи с этим потребовалось внести корреспондирующие поправки в 16 уже действующих законов", — пояснил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами и навести порядок. По его мнению, деятельность таких лиц должна быть прозрачна для общества, поэтому для них необходимо ввести более точную классификацию и предусмотреть более строгую ответственность.