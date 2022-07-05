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Опубликовано 5 июля 2022, 18:45

Госдума в I чтении поддержала инициативу, приравнивающую информпродукцию иноагентов к вредной для детей

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о регулировании статуса иностранного агента. В частности, депутаты предлагают внести поправку в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Инициативой предполагается приравнять к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, информационную продукцию, произведённую иностранным агентом для несовершеннолетних.

Поправки также вносятся в законы "О статусе военнослужащих", "О политических партиях", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

"Наша законодательная инициатива выполняет вспомогательную функцию. Принятый 7 июня в первом чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" детализирует и существенно дополняет российское законодательство об иноагентах. В связи с этим потребовалось внести корреспондирующие поправки в 16 уже действующих законов", — пояснил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Законопроект об иноагентах защитит детей и подростков от негативного зарубежного влияния
Законопроект об иноагентах защитит детей и подростков от негативного зарубежного влияния

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами и навести порядок. По его мнению, деятельность таких лиц должна быть прозрачна для общества, поэтому для них необходимо ввести более точную классификацию и предусмотреть более строгую ответственность.

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unsplash.com / Thomas Park

Алексей Берковиц
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