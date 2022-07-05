Госдума в I чтении поддержала инициативу, приравнивающую информпродукцию иноагентов к вредной для детей

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о регулировании статуса иностранного агента. В частности, депутаты предлагают внести поправку в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Инициативой предполагается приравнять к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, информационную продукцию, произведённую иностранным агентом для несовершеннолетних.

Поправки также вносятся в законы "О статусе военнослужащих", "О политических партиях", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

"Наша законодательная инициатива выполняет вспомогательную функцию. Принятый 7 июня в первом чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" детализирует и существенно дополняет российское законодательство об иноагентах. В связи с этим потребовалось внести корреспондирующие поправки в 16 уже действующих законов", — пояснил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.