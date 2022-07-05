Дума приняла в I чтении проект о запрете митингов у зданий органов власти
Госдума проголосовала в первом чтении за запрет на проведение митингов, демонстраций и шествий на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и зданий органов публичной власти. Данная норма относится к законопроекту о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента.
Поправка в том числе предусматривает запрет на митинги и шествия на территориях морских и речных портов, пристаней, автовокзалов и станций, организаций соцзащиты населения, а также рядом с детскими и спортивными площадками. Кроме того, норма может коснуться культовых помещений, зданий и сооружений, включая прилегающие к ним земельные участки.
А ранее Госдума в I чтении поддержала инициативу, приравнивающую информпродукцию иноагентов к вредной для детей. В частности, депутаты предлагают внести поправку в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
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