Дума приняла в I чтении проект о запрете митингов у зданий органов власти

Госдума проголосовала в первом чтении за запрет на проведение митингов, демонстраций и шествий на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и зданий органов публичной власти. Данная норма относится к законопроекту о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента.

Поправка в том числе предусматривает запрет на митинги и шествия на территориях морских и речных портов, пристаней, автовокзалов и станций, организаций соцзащиты населения, а также рядом с детскими и спортивными площадками. Кроме того, норма может коснуться культовых помещений, зданий и сооружений, включая прилегающие к ним земельные участки.