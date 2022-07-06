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Опубликовано 6 июля 2022, 15:42

Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об усилении защиты персональных данных граждан РФ и ужесточении требований к операторам по обработке такой информации.

Так, теперь операторы обработки персональных данных обязаны в течение суток уведомлять власти об утечках, а в течение трёх суток — сообщить о результатах проверки и об ответственных. Также они должны сообщать властям о намерении передать личные данные россиян за рубеж. Запрещается без согласия передавать третьим лицам персональные данные из Единого реестра недвижимости.

Документ запрещает отказывать в услугах тем гражданам, которые не дали согласия на обработку своих персональных данных. Кроме того, вводятся ограничения на обработку биометрических данных несовершеннолетних.

Также в законе закреплено положение о создании российского магазина приложений.

Путин предложил создать государственную систему защиты информации
Путин предложил создать государственную систему защиты информации

А в мае президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен против необоснованного сбора персональных данных потребителей со стороны продавцов и поставщиков услуг и запрещает включать в договоры условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Документ вступит в силу 1 сентября.

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Александра Вишнякова
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