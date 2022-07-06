Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об усилении защиты персональных данных граждан РФ и ужесточении требований к операторам по обработке такой информации.

Так, теперь операторы обработки персональных данных обязаны в течение суток уведомлять власти об утечках, а в течение трёх суток — сообщить о результатах проверки и об ответственных. Также они должны сообщать властям о намерении передать личные данные россиян за рубеж. Запрещается без согласия передавать третьим лицам персональные данные из Единого реестра недвижимости.

Документ запрещает отказывать в услугах тем гражданам, которые не дали согласия на обработку своих персональных данных. Кроме того, вводятся ограничения на обработку биометрических данных несовершеннолетних.

Также в законе закреплено положение о создании российского магазина приложений.