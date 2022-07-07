В Госдуме потребовали пересмотреть приговор украинцу, отправившему ветерана в реанимацию

Суд приговорил уроженца Украины Дмитрия Львова, жестоко избившего в Москве 84-летнего ветерана за поддержку "Операции Z", к полутора годам ограничения свободы. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал SHOT.

Комментируя решение инстанции, депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что статья об "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлёкшего последствий" слабо подходит для этого случая.

"Следствие почему-то квалифицировало действия "боевика" по самому мягкому составу (ч.1 ст. 112 УК РФ), а прокуратура ничего противозаконного в том не увидела. Хотя налицо "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", — заметил Хинштейн.

Он также пообещал, что в связи с этим он вновь обратится в прокуратуру и постарается добиться пересмотра дела.

Украинец Дмитрий Львов напал на подполковника в отставке ещё в марте, когда приехал в Москву наследовать квартиру. В ходе беседы с соседом-ветераном он услышал "неверную риторику" и набросился на пенсионера с кулаками. В итоге у подполковника диагностировали перелом челюсти и множественные гематомы, он попал в реанимацию.