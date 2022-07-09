Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Австрии

Голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Австрии — 11-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе в Шпильберге.

Спринт, введённый в "Формуле-1" в прошлом году, прошёл второй раз в нынешнем сезоне. Пилоты проехали 23 круга. В воскресной гонке они будут стартовать в соответствии с местами, занятыми в спринте.

На финише Ферстаппен на 1,675 секунды опередил монегаска из команды "Феррари" Шарля Леклера. Они заработали восемь и семь очков соответственно. Третьим стал испанский партнёр Леклера по команде Карлос Сайнс. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл финишировал на четвёртой позиции.

В общем зачёте чемпионата мира продолжает лидировать Ферстаппен, набравший 189 очков. Мексиканский гонщик команды "Ред Булл" Серхио Перес с 151 баллом идёт вторым. На третьей позиции Леклер, у которого 145 очков.