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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 18:14

Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Австрии

Голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Австрии — 11-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе в Шпильберге.

Спринт, введённый в "Формуле-1" в прошлом году, прошёл второй раз в нынешнем сезоне. Пилоты проехали 23 круга. В воскресной гонке они будут стартовать в соответствии с местами, занятыми в спринте.

На финише Ферстаппен на 1,675 секунды опередил монегаска из команды "Феррари" Шарля Леклера. Они заработали восемь и семь очков соответственно. Третьим стал испанский партнёр Леклера по команде Карлос Сайнс. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл финишировал на четвёртой позиции.

Макс Ферстаппен выиграл третью квалификацию в сезоне "Формулы-1"
Макс Ферстаппен выиграл третью квалификацию в сезоне "Формулы-1"

В общем зачёте чемпионата мира продолжает лидировать Ферстаппен, набравший 189 очков. Мексиканский гонщик команды "Ред Булл" Серхио Перес с 151 баллом идёт вторым. На третьей позиции Леклер, у которого 145 очков.

Гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 10 июля. Начало в 16:00 по московскому времени.

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Getty Images / Bryn Lennon

Роман Фейгин
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