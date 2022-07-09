Бездомные мигранты в Париже потребовали пустить их в центры для украинских беженцев
Бездомные мигранты в Париже на акции против дискриминации беженцев по национальному признаку. Фото © Utopia 56
В Париже бездомные мигранты устроили демонстрацию с плакатами, требуя впустить их в жильё для украинских беженцев, в которое те так и не заселились. Об этом сообщает французская ассоциация помощи мигрантам Utopia 56.
Демонстранты перекрыли улицу перед центром для приёма беженцев с Украины в XV округе Парижа. Центр планирует закрыть свои двери, как только поток беженцев из Незалежной уменьшится. Что касается мигрантов из других стран, их планируют "принимать на улице".
По информации Utopia 56, центры для размещения украинских беженцев наполовину пустуют, так как поток из Незалежной в последние недели значительно сократился. Однако вместо размещения в них мигрантов из других стран учреждения закрывают. Так, например, два из них уже перестали работать в районе Берси и близ Восточного вокзала.
Ранее Лайф писал, что более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших с Украины с конца февраля, покинули Польшу.