Бездомные мигранты в Париже потребовали пустить их в центры для украинских беженцев

В Париже бездомные мигранты устроили демонстрацию с плакатами, требуя впустить их в жильё для украинских беженцев, в которое те так и не заселились. Об этом сообщает французская ассоциация помощи мигрантам Utopia 56.

Демонстранты перекрыли улицу перед центром для приёма беженцев с Украины в XV округе Парижа. Центр планирует закрыть свои двери, как только поток беженцев из Незалежной уменьшится. Что касается мигрантов из других стран, их планируют "принимать на улице".