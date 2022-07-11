В Госдуме разъяснили идею ввести QR-коды для всех прививок

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный разъяснил предложение ввести QR-коды для всех прививок. В интервью радио Sputnik парламентарий объяснил, что речь идёт о создании цифрового ресурса для хранения, обработки и передачи информации о вакцинации граждан, а не о системе пропусков.

"Речь идёт об универсальном техническом средстве, которое позволит не заполнять огромные справки о проведённых прививках, а иметь все в виде цифрового документа. По этому QR-коду можно будет посмотреть, что человеку было сделано, когда было сделано, и не требовать дополнительных физических усилий, связанных с получением бумажной версии. Это никак не связно с посещением общественных мероприятий, приобретением билетов или допуском куда-либо по QR-кодам, как это было при коронавирусной инфекции", — сказал депутат.

Куринный при этом уверен, что нужно оставить возможность получать справки о вакцинации и в бумажном виде.