В Госдуме разъяснили идею ввести QR-коды для всех прививок
Депутат Куринный разъяснил идею ввести QR-коды для всех прививок
Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный разъяснил предложение ввести QR-коды для всех прививок. В интервью радио Sputnik парламентарий объяснил, что речь идёт о создании цифрового ресурса для хранения, обработки и передачи информации о вакцинации граждан, а не о системе пропусков.
"Речь идёт об универсальном техническом средстве, которое позволит не заполнять огромные справки о проведённых прививках, а иметь все в виде цифрового документа. По этому QR-коду можно будет посмотреть, что человеку было сделано, когда было сделано, и не требовать дополнительных физических усилий, связанных с получением бумажной версии. Это никак не связно с посещением общественных мероприятий, приобретением билетов или допуском куда-либо по QR-кодам, как это было при коронавирусной инфекции", — сказал депутат.
Куринный при этом уверен, что нужно оставить возможность получать справки о вакцинации и в бумажном виде.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав РФ оставил в силе рекомендацию насчёт прививок от ковида раз в полгода. Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это особенно актуально для лиц с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.
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