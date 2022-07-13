Полигон с боеприпасами в пригороде Луганска попал под удар ВСУ
В МВД ЛНР сообщили, что под удар ВСУ в Луганске попал полигон с боеприпасами
Под удар украинских силовиков в пригороде Луганска попал полигон, где хранились боеприпасы. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.
"Наше ПВО отработало — сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. <…> Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра", — сказал он.
Напомним, ВСУ обстреляли Луганск девятью ракетами американской РСЗО HIMARS. Взрывы раздались в районе села Александровка и посёлка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который больше часа сопровождался грохотом разрывов, по частоте и характеру похожих на детонацию боеприпасов.
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