Полигон с боеприпасами в пригороде Луганска попал под удар ВСУ

Под удар украинских силовиков в пригороде Луганска попал полигон, где хранились боеприпасы. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.

"Наше ПВО отработало — сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. <…> Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра", — сказал он.