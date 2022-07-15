Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 15:16

Госдума разрешила тратить материнский капитал на оплату частных детсадов

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешает оплачивать частные детские сады из средств материнского капитала. Решение было принято на внеочередном пленарном заседании 15 июля.

Как сказано в пояснительной записке, согласно закону, за счёт средств маткапитала можно будет оплачивать услуги образования, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию.

Маткапитал вырастет до 864 тысяч рублей: Какие есть опасности в 2022 году
Маткапитал вырастет до 864 тысяч рублей: Какие есть опасности в 2022 году

Ранее в Государственной думе предложили использовать маткапитал на лечение матери.

BannerImage

ТАСС / Бобылев Сергей

Оксана Попова
  • Новости
  • Госдума
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar