Госдума разрешила тратить материнский капитал на оплату частных детсадов
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешает оплачивать частные детские сады из средств материнского капитала. Решение было принято на внеочередном пленарном заседании 15 июля.
Как сказано в пояснительной записке, согласно закону, за счёт средств маткапитала можно будет оплачивать услуги образования, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию.
ТАСС / Бобылев Сергей