Топилин призвал к кардинальной перестройке экономики России вместо импортозамещения

Чтобы достичь технологического суверенитета, России нужны масштабные изменения в экономике, а не просто импортозамещение. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

"Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идёт фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", — отметил парламентарий.

По его оценкам, зависимость от импорта в отдельных сферах экономики РФ достигает 90%. Однако нужно не только перейти на отечественные аналоги, но и "достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития", уверен Топилин. Сделать продукт лучше, чем поставлялся из-за рубежа, — это главная задача.

Депутат добавил, что для реализации этой цели каждое министерство составит к началу осенней сессии Госдумы план действий и реестр требующих замещения товаров.