Топилин призвал к кардинальной перестройке экономики России вместо импортозамещения
Чтобы достичь технологического суверенитета, России нужны масштабные изменения в экономике, а не просто импортозамещение. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
"Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идёт фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", — отметил парламентарий.
По его оценкам, зависимость от импорта в отдельных сферах экономики РФ достигает 90%. Однако нужно не только перейти на отечественные аналоги, но и "достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития", уверен Топилин. Сделать продукт лучше, чем поставлялся из-за рубежа, — это главная задача.
Депутат добавил, что для реализации этой цели каждое министерство составит к началу осенней сессии Госдумы план действий и реестр требующих замещения товаров.
Также депутат Топилин заявил, что западный бизнес предпочитает уйти в тень, чтобы не афишировать свою деятельность в России. По его словам, многие иностранные партнёры не собираются покидать российский рынок и стремятся "сделать всё возможное", чтобы не потерять "огромные деньги, что всегда зарабатывали в нашей стране".
ТАСС / Геодакян Артём