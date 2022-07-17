Northrop Grumman попросила у Запада список необходимого Украине оружия
Президент американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден обратилась к властям западных стран с призывом уточнить, какое именно вооружение нужно Украине для изготовления новых партий. По её словам, уже имеющихся запасов в дальнейшем может и не хватить, пишет газета Financial Times.
"Я бы не сказала, что я слышала, что у нас заканчиваются (запасы оружия. — Прим. ред.), но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне ещё пару лет, то это определённо не то, с учётом чего накапливались арсеналы", — цитирует её газета.
Как сообщила Уорден, стали существенно хромать сроки выполнения заказов — из-за проблем с логистикой в некоторых случаях увеличились в несколько раз. Причём, по её словам, оборонная компания может расширить производство, однако только в том случае, если на вооружение будет спрос. А для этого необходимо получить "чёткий сигнал".
При этом, как пишет издание, другая оборонная компания уже начала приобретать всё необходимое для производства. Но не исключено, что изготовленное оружие не будет использоваться.
Ранее Лайф писал, что в США допустили прекращение поставок оружия на Украину. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис напомнил, что с августа 2021 года Вашингтон уже направил Киеву 15 пакетов военной помощи. Они включают артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолёты, противотанковые комплексы и беспилотники, и теперь дальнейшая судьба поставленного вооружения требует строгого контроля.
Getty Images / Leon Neal