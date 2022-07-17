Northrop Grumman попросила у Запада список необходимого Украине оружия

Президент американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден обратилась к властям западных стран с призывом уточнить, какое именно вооружение нужно Украине для изготовления новых партий. По её словам, уже имеющихся запасов в дальнейшем может и не хватить, пишет газета Financial Times.

"Я бы не сказала, что я слышала, что у нас заканчиваются (запасы оружия. — Прим. ред.), но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне ещё пару лет, то это определённо не то, с учётом чего накапливались арсеналы", — цитирует её газета.

Как сообщила Уорден, стали существенно хромать сроки выполнения заказов — из-за проблем с логистикой в некоторых случаях увеличились в несколько раз. Причём, по её словам, оборонная компания может расширить производство, однако только в том случае, если на вооружение будет спрос. А для этого необходимо получить "чёткий сигнал".

При этом, как пишет издание, другая оборонная компания уже начала приобретать всё необходимое для производства. Но не исключено, что изготовленное оружие не будет использоваться.