СК РФ завёл дела на украинских военных, виновных в гибели десяти жителей Донбасса

"В Следственном комитете России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов ведения войны" в отношении украинских военнослужащих", — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Согласно данным СК РФ, 13,14 и 16 июля офицеры ВСУ отдавали и исполняли приказы об ударах из тяжёлого вооружения по гражданским объектам. Снаряды были запущены по Донецку, Ясиноватой, Макеевке, Горловке, Кременной и Стаханову. В результате повреждено 89 домов, в том числе здания школы и детского сада. Также 16 июля ВСУ выстрелили из РСЗО HIMARS по городу Алчевску в ЛНР, что привело к гибели двух человек.