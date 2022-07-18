В Думу внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается полностью запретить информацию, которая пропагандирует нетрадиционные отношения и допускает пропаганду отрицания семейных ценностей. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Его авторами стала группа депутатов. В пояснительной записке они указали на необходимость установить меры, "направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".

Запрет пропаганды, заметили авторы, не лишает граждан возможности и права определяться в своём сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако не даёт права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых новых ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества.

Кроме того, проект отдельно дополняет действующее законодательство в сфере киноиндустрии, устанавливая прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее Лайф рассказывал, что Юрия Дудя* признали виновным в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. В качестве административного наказания блогеру назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.