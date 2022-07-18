Эксперты оценили решение H&M окончательно покинуть Россию

Для России уход шведской компании H&M не станет трагедией, наоборот, он только подстегнёт развитие отечественной текстильной промышленности. Об этом заявил член Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

"У нас есть свои талантливые дизайнеры, все возможности для производства и развитые торговые площадки, включая онлайн-ретейлеров. Уверен, что выбор покупателя не уступающих по качеству и цене вещей отечественных марок станет ещё и шагом к формированию индивидуального стиля", — приводит RT слова парламентария.

Вместе с тем президент Гильдии маркетологов Игорь Берёзин в беседе с "Вечерней Москвой" отметил, что данный шведский бренд занимает не самую ведущую позицию на рынке одежды в РФ. По мнению эксперта, ситуация, подобная "Макдональдсу", который после закрытия превратился во "Вкусно — и точка", с H&M вряд ли осуществима. В связи с чем Берёзин призвал фанатов бренда искать альтернативу.