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Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 18:53

Эксперты оценили решение H&M окончательно покинуть Россию

Эксперты оценили решение H&M окончательно покинуть Россию

Для России уход шведской компании H&M не станет трагедией, наоборот, он только подстегнёт развитие отечественной текстильной промышленности. Об этом заявил член Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

"У нас есть свои талантливые дизайнеры, все возможности для производства и развитые торговые площадки, включая онлайн-ретейлеров. Уверен, что выбор покупателя не уступающих по качеству и цене вещей отечественных марок станет ещё и шагом к формированию индивидуального стиля", — приводит RT слова парламентария.

Вместе с тем президент Гильдии маркетологов Игорь Берёзин в беседе с "Вечерней Москвой" отметил, что данный шведский бренд занимает не самую ведущую позицию на рынке одежды в РФ. По мнению эксперта, ситуация, подобная "Макдональдсу", который после закрытия превратился во "Вкусно — и точка", с H&M вряд ли осуществима. В связи с чем Берёзин призвал фанатов бренда искать альтернативу.

Лайф узнал, сколько получат сотрудники H&M после ухода компании из России
Лайф узнал, сколько получат сотрудники H&M после ухода компании из России

Ранее сегодня стало известно, что H&M Group полностью прекращает деятельность на территории России. В нашей стране компания находится с 2009 года. В марте 2022-го было решено временно приостановить работу всех магазинов торговой марки.

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VK / H&M Russia

Наталья Исакова
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