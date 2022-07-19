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Регион
Опубликовано 19 июля 2022, 13:43

Слуцкий пообещал Киеву более жёсткие условия в случае возобновления переговоров

Слуцкий: В случае возобновления переговоров с Украиной Россия выдвинет более жёсткие условия

Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий пообещал, что Москва выдвинет Киеву более жёсткие условия в случае возобновления процесса.

"Сегодня условия с нашей стороны будут более жёсткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жёсткими по сути и по времени их исполнения. Подчёркиваю, что это в том случае, если переговорный процесс возобновится", — отметил лидер ЛДПР на пресс-конференции.

При этом Слуцкий добавил, что пока Киев не выказывает какой-то готовности к возобновлению переговоров.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ возможны "только после её поражения на поле боя". А оснований для возобновления диалога между Москвой и Киевом сейчас, по мнению министра, нет. В МИД РФ и Кремле увидели в этом заявлении ещё одно подтверждение нежелания Киева вести переговоры.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Александра Вишнякова
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