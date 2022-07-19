Слуцкий пообещал Киеву более жёсткие условия в случае возобновления переговоров

"Сегодня условия с нашей стороны будут более жёсткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жёсткими по сути и по времени их исполнения. Подчёркиваю, что это в том случае, если переговорный процесс возобновится", — отметил лидер ЛДПР на пресс-конференции.