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Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 06:58

В Херсонской области заявили об обстреле Антоновского моста из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области

ВСУ второй день подряд обстреливают Антоновский мост через Днепр в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Обстрел из HIMARS по мосту: 12 ракет запустили <...>. Мост очень сильно повреждён", — приводит его слова ТАСС.

Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Вероятнее всего, движение по нему будет перекрыто. Также он добавил, что сооружение не рухнет, так как это невозможно. Пострадавших в результате удара нет.

В Херсонской области уничтожили почти все диверсионно-разведывательные группы
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Накануне в результате удара по мосту он был повреждён в четырёх местах. Пострадавших и жертв не было.

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Артур Лапсаков
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