Как удары России по военным объектам в Одессе застали западные СМИ врасплох Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему в США и Европе прекратили истерику и поняли, что никакие соглашения по вывозу зерна не остановят СВО на Украине. 46077 46077 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Субботние удары по военным объектам в порту Одессы вызвали всплеск возмущения не только украинских политиков, но и западных. Основной повод для обвинения Москвы — не столько сами удары, сколько якобы нарушение заключённой накануне при посредстве Турции и ООН зерновой сделки.

Если генсек ООН Антониу Гутерриш ещё высказался достаточно сдержанно, просто осудив удары, то госсекретарь США Энтони Блинкен обрушился с обвинениями на Россию, заявив, что ракетный удар "ставит под серьёзное сомнение" зерновое соглашение. А глава МИД ФРГ, известная русофобка Анналена Бербок, назвала удары трусливыми и добавила, что они показывают, что в настоящее время подпись российского руководства мало что значит.

— Нанесение удара по цели, имеющей решающее значение для экспорта зерна, через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудительно и ещё раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами, — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Украинские политики в выражениях не стеснялись. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что этими ударами Москва "плюнула в лицо" Гутерришу и Эрдогану, выступившим гарантами сделки, Зеленский назвал произошедшее в своём видеообращении "вопиющим варварством".

В ответ на это представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что "ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу".

Другое дело — необходимость объяснить западной аудитории, что нет абсолютно никаких причин переживать за выполнение подписанных в Стамбуле соглашений: ни один снаряд не упадёт на суда, перевозящие зерно, чего не скажешь о военных объектах, которые уничтожались, уничтожаются и будут уничтожаться.

Первая реакция западных СМИ была вполне предсказуемой. Россия дала понять, что не намерена соблюдать соглашение, разрешающее безопасный экспорт украинского зерна, обстреляв ракетами критически важный черноморский порт в Одессе, ставя под угрозу надежды развивающихся стран, которые отчаянно нуждаются в зерне, чтобы избежать обострения нехватки продовольствия, отметил Forbes.

Большинство западной прессы в первые часы заявило об обстреле Россией Одессы, что для своей аудитории маркировалось как нарушение Москвой гуманитарных соглашений. Однако истерика закончилась достаточно быстро. Более того, возникло понимание неотвратимости того, что Россия продолжит наносить удары по военным объектам Украины, включая порты, упомянутые в "зерновой сделке", и это не будет её нарушением.

Удары по Одессе, возможно, нарушили договорённости, начал сомневаться The Wall Street Journal. Ведь Москва в соответствии с условиями соглашений обязалась не атаковать порты, пока грузы находятся в пути, напомнил Newsweek.

Автор The Washington Post, начав с обвинений Армии РФ и её руководства, приходит к итогу, что в зависимости от того, куда на самом деле попали ракеты, Россия могла не нарушить букву соглашения, по которому она оставляла за собой право наносить удары по участкам украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна.

С этим тезисом соглашается и The New York Times. В публикации подчёркивается, что в формулировках договора, возможно, говорилось о том, что Россия не может целиться в оборудование, непосредственно предназначенное для отгрузки зерна, однако если поблизости от порта находятся военные цели, то в договорах, подписанных представителями России и Украины с ООН, могло не содержаться запрета на удары по ним.

— Было неясно, на что были нацелены удары и пострадала ли какая-либо зерновая инфраструктура <…> Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН, — резюмируют журналисты.

Таким образом, рассуждает автор, технически удары по Одессе могли не являться нарушением заключённых в Стамбуле соглашений. "Возможно", "вероятно", "технически" — это всё для смягчения эффекта. Чтобы читатели, не дай бог, не заподозрили издания в признании правоты России.

Тем не менее некоторое изменение тона отдельных СМИ говорит о том, что не все на Западе готовы участвовать в бесконечно лживой пропаганде и не мириться с тем, что спецоперация по демилитаризации Украины будет продолжена.

Более того, удары по Одессе наглядно продемонстрировали, чем закончатся попытки ввезти в страну оружие под видом зерна. Если обратить внимание на реакцию украинских телеграм-каналов, то после подписания сделки у многих возникло ложное чувство вседозволенности, мол, сделка является "щитом", под прикрытием которого можно творить всё что угодно. Осознание того, что это не получится, началось на Западе и теперь косит ряды буйных рецензентов в украинском "Телеграме".

Даже символика СВО уже воспринимается на Западе как знак сопротивления давлению и системе, а политики включают её в свои избирательные кампании. Так, греческий экс-министр энергетики и бывший лидер левой партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис, возглавивший новое движение, представил предвыборный плакат, на котором крупными буквами написано: "США и НАТО устроили ад на Украине — Россия права", а буква Z обведена в кружок.

Возможно, пока это не очень популярная точка зрения и обращён к ней только мейнстрим, но всё, как говорится, начинается с альтернативы. Очевидно, что со временем Западу придётся это принять.

Фото © Zowy Voeten / Getty Images Почему западная машина пропаганды со скрипом разворачивается в сторону фактов? 0 Потому что западные политики теряют места Боятся бумеранга и возмездия со стороны общественности Свой вариант комментария

Авторы Дмитрий Родионов